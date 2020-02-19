蓬佩奧譴責中國驅逐《華爾街日報》三名駐京記者 呼籲中國尊重新聞自由

中國周三宣布，吊銷美國《華爾街日報》3名駐京記者證件，包括分社副社長在內的3名駐京記者並被勒令5天內離開中國，以報復 該報相關疫情評論中方認為帶有“種族歧視色彩”標題。美國國務卿蓬佩奧隨後譴責北京作法，強調正確回應方式不該是箝制言論，而是提出反對論點。

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武漢肺炎疫情在全球擴散之際，《華爾街日報》3日以“中國是真正的東亞病夫”為標題，針對新冠病毒疫情刊登評論文章，引發中國不滿。 中國外交部發言人耿爽19日在例行記者會上表示，對於發表種族歧視言論、惡意抹黑攻擊中國的媒體，中國人民不歡迎。



中國宣布，吊銷美國《華爾街日報》3名駐京記者證件，包括分社副社長在內的3名駐京記者並被勒令5天內離開中國，《華爾街日報》報導指，這是中國政府首次在“後毛澤東時代”驅逐來自同一家國際媒體機構的多名記者。



美國國務卿蓬佩奧隨後發表聲明，譴責北京驅逐華爾街日報記者的行徑，呼籲中國“尊重新聞自由”。蓬佩奧強調，任何成熟、負責任的國家都了解，自由媒體有權報導事實並表達意見。



蓬佩奧表示，正確回應方式應是提出反對論點，而非箝制言論。他指出：“美國希望中國人民與美國人民一樣，都能獲取正確資訊及享有言論自由。”



負責發行《華爾街日報》的道瓊斯集團總幹事勒維斯（William Lewis)向法新社表示，“我們並不是要用這樣的標題進行攻擊，但這引起政府的擔憂和憤怒，我們對此感到遺憾。”