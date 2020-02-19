防疫怪象 夫妻分床睡覺  痞子混混逞兇

這種景象，是中國文革結束幾十年極其罕見的，在街頭巷尾村口，沒有病的人只因為沒有戴口罩就被按倒在地上戴上手銬，夫妻好好的要求必須分床睡覺，小區封鎖了，一家三口打麻將，被戴紅袖章的衝進去掌摑……

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湖北鹹寧南大街社區發放緊急通知，要求從2月17日起，家人不僅不能一起吃飯，還不能一起睡覺。要求“分床睡覺(含夫妻)；居民除治病外無證一律不許出門，所有物資一律實行每戶五天只配送一次。



在經過整整數周貽誤時機之後，當局為了“清零”，零感染，不惜一切手段。封城、封村、封小區，已經封得透不過氣了，偶爾看到未戴口罩的，不問青紅皂白，暴力對待，敢還嘴的，綁起來，掌摑，然後戴上手銬押走。網上此類視頻廣泛流傳，僅舉幾例：



湖北孝感一家三口在飯桌上打麻將，圍坐一桌興緻勃勃，突然衝進去一個氣勢洶洶的戴紅袖章的人，二話不說拿起桌上的麻將亂摔。小夥子被對方如此粗暴激怒，拾起麻將砸過去，結果衝進了更多紅袖章，把一家三口控制起來。紅袖章怒斥一家三口，小夥子反問一家人吃飯也要被隔離嗎？結果，小夥子被這夥人拖到外面狂扇。



重慶市合興街兩男兩女擡着麻將桌，在監押的警車怒罵下遊街。網民評論：“背桌子，戴高帽，掛牌子遊街，四十多年不見的現象!”還有一個也是遊街的：十一個青年男女，被一根繩子鏈着捆着，在街上遊行，罪名是沒戴口罩。仔細一看，全是青年，八個男的，四個女的。網民評論：這叫“‘繩’子以法”。押着他們的只有一個警察，其他幾位口罩都戴不端正的，是社區的“工作人員”，橫眉豎眼，習近平要清零，一夜之間，這些橫眉豎眼的好像獲得了正義感。



“一位年輕女子出門採購，忘記戴口罩，警察大聲斥責，女孩轉身要走，警察就要抓人。女孩：“我沒犯法，你們憑什麼要抓我……”警察：“站住，不許走……”女孩：“我沒犯法，憑什麼抓我……”女孩被一衝上去的男警拉住衣領，伸腿絆倒，被壓住身體，被摁倒在地。



一名穿着像模像樣的村幹部領着幾人在村口截住一位沒戴口罩的青年，把他綁在樹榦上示眾。這還不算，村幹部一邊罵罵咧咧，一邊進入一戶人家，把正在晾曬的女人乳罩取下來，猥瑣地放在自己的鼻子上左聞右聞，聞夠了，一邊罵罵咧咧，一邊套在綁在樹榦的年輕人的嘴上……



有網民指出，平日有好多 街坊鄰居，見面點頭哈腰的保安人員，彬彬有禮的執法人員忽然變得兇神惡煞，罵人打人，未帶口罩，戴上手銬，張口抗議，猛烈掌摑，公民於平在“有些人開始自我膨脹了”一文中評論：自從疫情發生以來，一些基層社區完全變了樣，許多人一下掌握了管理他人的權力，開始自我膨脹。連以往畢恭畢敬的小區保安，對業主都開始態度踞傲了，一些平日和藹可親的大爺大媽們，戴上紅袖章之後，一下子也變得盛氣凌人起來。”



唯一與文革有別的，中國到底進入了二十一世紀二十年代，強迫遊街的走過來，幾乎看不到圍觀的群眾。



就連官媒人民日報對此也半辯護半譴責，稱，“大疫當前，公眾犧牲一部分自由自主，可以接受”但“不要嚴重侵害群眾的合法權益”。