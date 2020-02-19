馬克龍指9月開學終結中小學外國母語課程 為打擊伊斯蘭分裂主義

法國總統馬克龍18日宣布，今年九月開學復業後，將終結法國中小學公立學校里的外國人母語教學及母國文化的教學授課。

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為了打擊《伊斯蘭分裂主義》，法國總統馬克龍18日宣布，今年九月開學復業後，將終結法國中小學公立學校里的外國人母語教學及母國文化的課程。

這項簡稱為ELCO的母語教學措施，主要針對那些與他們的祖國隔離的孩子能夠與其母國有聯繫，但這一直不斷遭到批評，並被懷疑涉及傳教行徑。

根據觀察家預測，這項措施開始後，在巴黎，那些私立穆斯林中小學，將會被《加強監控》。巴黎總共有75間不再政府合同內的私立學校，有8000名孩童。另一些觀察家也認為，將會目光聚焦在家庭里的這方面的教導；這涉及了三萬名的年輕學子們。

法國自1970年起，與世界上9個國家在簽署雙邊國家條約框架下進行這項中小學母語教學課程。起初，是為了那些因依親而來到法國的外國小孩，為了讓他們能保持與其母國能夠連上關係，好讓他們能容易返回自己的母國。但階級中小學的辯論認識清楚知道這種不到20年的母語教育，被懷疑宣揚伊斯蘭宗教教育，而且批評教學內容，以及他們從母語國家所徵召來的老師身份背景令人質疑。

馬克龍說他對於這種老師可以沒有受到一點管制，很不自在，這非常不正常。

所以今年九月開學後，法國政府將開始實施終結這項外國母語教學。