北京法餐老闆娘談中國應對疫情

當前的新冠病毒肺炎疫情不僅對湖北省造成巨大壓力，而且對全中國的經濟和中國人的生活都帶來巨大影響。由於缺乏人手，許多餐館依然未能開業，對此，北京使館區里一家法國餐廳老闆娘依然態度樂觀。

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來自北京的消息顯示，在量體溫 ̖ 戴口罩暫時成為中國首都民眾生活一部分之際，已有2000多名患者病亡的新冠肺炎疫情繼續癱瘓中國經濟，眾多企業和商鋪依然未能開張。儘管，北京目前並沒有出現疫情高峰，但當局仍然呼籲2200多萬城市居民呆在家中。這對中小企業造成重創。就此，在中國首都使館區里一家以經營法國餐而知名的西式餐廳老闆娘Nadia在本台法廣RFI前常駐北京法語記者Heike SCHMIDT採訪時表示，許多企業的僱員仍然未能復工。

中國首都北京的人們面對新冠病毒威脅在做防疫工作。 A worker moves medical waste at a hospital in Beijing treating coronavirus patients © AFP 法新社

Nadia說：“只有大約12%的餐館可能開業。一些餐館不能開張的原因是由於中國員工無法離開他們的居所。鄉間的客車或火車等交通工具實際上仍未正常運營，他們無法離開鄉下。這給許多餐館帶來員工問題。還有，中國人不能離開住所，人們呆在家中。人們害怕出門。我們至少損失了75%的客人。在使館區，知名品牌比如大眾汽車 ̖ 標緻雪鐵龍集團 ̖ 空中客車等也不能經營。所有的辦公場所都只是恢復了5%到10%。由於蔬菜的（供應）問題，我們調整了菜單。土豆 ̖蘿卜和捲心菜等蔬菜布滿了櫃檯，但鱷梨 ̖ 芒果等來自遠方的進口水果，我們沒有收到，這有些棘手。希望情況逐步好轉。現在需要耐心。我比較樂觀。希望逐步平靜，然後重新啟動。 中國行政當局不能這樣停擺數月之久。”

以上是本台法廣法語記者對在北京使館區里經營一家法國餐廳的老闆娘採訪錄音片段。

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