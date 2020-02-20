中國新算法下確診“減少”《外交政策》質疑玩弄數字

湖北省衛健委公布，武漢肺炎疫情全省周三再添349宗死亡個案，累計死亡人數達2029人。然而，武漢市有615宗，卻大大多於湖北全省的數字。原來中國再次調整統計標準，以致其他城市確診數字減少，官方就將各市確診個案“加減”後，得出349這個字。

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原本湖北省數字應將各市增加個案加起來計算，但今天官方公布的數字更改統計標準，竟以各市的“相差數”來計算，將有新增個案的武漢市、隨州市、襄陽市、十堰市、仙桃市的數字總和，減去孝感市、黃岡市、荊州市、鄂州市等10個城市的“核減數”，結果就出現了全省確診數字細於武漢市的不正常情況。



外交政策雜誌網上文章指出，這可以被中共宣傳機器解釋為領袖習近平所號召的人民抗疫戰爭，已經露出凱旋的曙光，因為根據官方的數字，疫情風眼湖北省以外的省份，新確診數字已連續超過10天下跌，而湖北也跌至每天少於2000例。但外交雜誌質疑：“中國的官方數字到底有多可靠？”



根據湖北省衛健委釋出的最新數據，周三隻增加349宗確診病例，比之前一天新增1693宗病例大幅減少，亦是1月29日以來，新增確診病例首次低於1000宗。目前湖北省累計確診病例6.22031萬宗，武漢市佔4.5027萬宗。至於新增出院人數1209人，全省累計出院人數1.0337萬人。



外交雜誌指出，中共插手的政治因素是不能排除的因素。其中一個值得懷疑的地方，是新確診病例下跌趨勢的持續性。上星期四中國的數字才突然冒升，原因是湖北的計算標準有所改動，將1.5萬宗“懷疑”個案撥歸“確診”個案。當時正好是湖北的第一把手省委書記被免職，道理或許是習近平的親信應勇上任前，先把最壞的事情推給前朝。



在同一時間，中央政府（習近平批評有些省份防疫措施過分窒礙經濟發展）又要求各地儘快復崗復工，這不啻造成政策矛盾。地方官員恐怕不能控制疫情而成為代罪羔羊，將抗疫置於經濟之上，不過來自浙江和廣東的消息顯示，社區隔離政策已經開始鬆綁，在政府設立的監察系統下，部分之前受到嚴密隔離的地區人民，現在已可以離開家居外出。



外交雜誌指出，新確診數字下跌或許是個好消息，但也可能是統計上玩弄數字的藝術，在湖北省以外地區，很多地方的測試工具嚴重短缺，有些省份仍然未採用湖北目前廣泛使用的“對症診斷”方法。此外，測試的對象又只限於針對來自湖北的人，而非對付人傳人的可能性，數字的下跌因此亦不足為奇。有報導指出，中國的醫生披露有其他醫院的病人接受隔離和治療，但卻未被計算在確診數字之中。

