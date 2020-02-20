中國各地的新冠病毒肺炎疫情漸緩，多地管制略有鬆綁。法新社援引中國衛健委周四稱，中國新增確診個案總數連續16天下降。中國官方稱，至今共有29名外國公民在中國確診受感染,其中兩人死亡，9人仍在接受隔離治療。中國武漢肺炎新例持續減少，世衛稱不能掉以輕心。

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據報道，經過近一個月的防疫措施，中國新冠病毒疫情近期逐漸趨緩，湖北省以外地區的每日新增確診人數，已經連續16天下降， 同時，包括吉林、寧夏和海南等省也2天以上沒有新增確診病例。各地原有的管制措施略有鬆綁，開始鼓勵企業復工。



法新社援引中國官方統計，最近24小時內，中國新冠病毒肺炎導致114人死亡，使中國（除港澳外）新冠肺炎死亡總數達到2118人，新冠病毒感染確診個案累計增至約7萬4500宗，疑似個案4900多宗，康復出院增至1萬6400多人。



中國國家衛健委表示，新增確診個案總數連續16天下降，除了湖北省外，其他省份新增確診個案都在10宗以下或無新增確診個案。全國新增康復個案連續兩天超過新增確診個案，顯示醫療救治效果明顯，救治壓力正逐步減輕。湖北和武漢疫情出現了積極變化， 武漢周邊地區從過去的爆髮式增長已趨緩，下降趨勢應該不會改變，但疫情仍然十分嚴峻，救治任務還十分艱巨。



中央指導組並稱，至今有29名外國公民在中國確診受感染，其中湖北佔10宗. 在這些個案中有兩人死亡，9人仍在接受隔離治療， 18人康復出院。中方已向有關國家駐華使領館通報。



世界衛生組織秘書長譚德塞周四表示，中國新冠肺炎新增確診個案持續減少令人鼓舞，但他警告在其他國家仍可能蔓延。 譚德塞在日內瓦的記者會上說：“趨勢令人鼓舞，但不容掉以輕心。”他指出，至今有其他25個國家向世衛通報1076個病例，包括最新通報已有5人感染的伊朗。 譚德塞表示，與中國境內將近7萬5000例相較，這個數字非常低，但“可能不會維持很久”。



雖然中國疫情控制顯現樂觀，但韓國日本則情況堪憂。 世界衛生組織發言人賈薩列維克（Tarik Jasarevic）周四表示，韓國中部大邱市一帶發生新冠病毒“群聚”感染，世衛正與韓國保持密切聯繫。 韓國周三通報新冠病毒肺炎新增感染病例，其中14人與大邱市數起教堂禮拜疫情有關。當局稱這是“超級傳播事件”。 賈薩列維克表示：世衛不會以“超級傳播”作w術語。然而，可能發生大量感染者來自同一源頭的傳播事件。這可能因一連串環境及流行病學原因而發生。