專家警告新冠病毒不同於非典可能長存人間

正在肆虐的新冠病毒已在中國造成2117人死亡，湖北一省就已超過兩千，達2029例。中國工程院副院長，呼吸與危重症醫學專家王辰周三表示，新冠病毒有可能轉成慢性，像流感一樣長期存在，要做好應對準備。

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王辰時在19日接受中國央視“新聞1+1”連線專訪時做以上表示。針對記者就SARS(非典)突然消失，新冠病毒是否會長期存在的問題，王辰認為SARS 傳播性和致命性都很強，這種兩者兼備的病毒，是不容易存活及在人間持續傳播，把宿主殺死了，它也就不在了。



SARS 2002年爆發於廣東順德，前後總共一年零八個月時間，在全球造成774人喪生。



王辰認為，新冠病毒有可能轉成像流感一樣，慢性的、在人間長期存在的病。要做好應對準備。要從流行病學上對它的流行規律、從病毒學上對它的生物學規律、從臨床上防診治方面相對的措施、在生產生活中的一些防範措施，我們都要針對這個疾病，這個病源的特點，做出相應的安排。



這位科學家認為，要真正 地防控新冠病毒，最強有力的生產力一定來自科學研究、對於科學規律的認識和科學方法的發明發現。



新冠狀病毒爆發至今，已奪取兩千多條人命，湖北一省就達到2029例。目前尚未找到病毒起源與宿主，如果說不少科學家傾向於蝙蝠最有可能是新型冠狀病毒的天然宿主，對於中間宿主尚無定論。



另外，世界衛生組織周三表示，新冠病毒在中國已造成2000餘人死亡，應對疫情所需經費超過6億美元，國際捐助反應不佳，世衛組織請求會員國捐助支持。