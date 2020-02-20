德國哈瑙槍擊案：馬克龍稱支持默克爾反種族主義鬥爭

德國法蘭克福附近哈瑙市疑似極右派分子製造的“帶有仇外動機”槍擊案造成9人喪生，其中包括5名土耳其人。德國公布槍擊案槍手身分，默克爾譴責種族主義。歐盟領導人對此感到“震驚”，法國總統馬克龍表示支持默克爾及其反種族主義鬥爭。

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德國法蘭克福附近城市哈瑙周三晚在1間水煙館和1間咖啡館發生兩起槍擊案，造成9人喪生。德國當局周四表示，從“恐怖攻擊”角度偵辦這一“帶有仇外動機”的槍擊案。警方周四一早對43歲兇嫌托比亞斯（Tobias R.）的住所進行搜查，發現托比亞斯和他72歲母親的遺體。



當地媒體報導，托比亞斯是德國公民，在遺書中表達極右派主張。據警方調查稱，在托比亞斯家中找到的遺書和視頻，裡面有“仇外及仇視非白種人”傾向。 德國總理默克爾譴責“種族主義流毒”，並將周三晚的槍擊案與20年來在德國發生的極右翼攻擊事件聯繫起來。



據德國檢察官稱，死者中包括多名外國人，年齡從21歲到44歲。而土耳其總統埃爾多安則表示，在遇害的9人中5名土耳其人，他希望德國當局恪盡職責偵辦這起“恐怖攻擊”，並強調安卡拉將密切關注偵辦進度。



法國總統馬克龍周四表示，在這場維護民主價值理念之戰中“站在默克爾一邊”，堅決反對種族主義。馬克龍周四抵達布魯塞爾，出席歐盟峰會。他表示，堅決支持默克爾大力提倡的打擊種族主義及“仇恨排外”的鬥爭。



另外，歐盟執行委員會主席和歐洲理事會主席也都對在德國發生的槍擊案表達震驚。 曾在德國政府擔任部長的歐盟執委會主席馮德萊恩在推特寫道：“昨夜在哈瑙發生的悲劇令我深感震驚。我此時與受害者親友同在，並向他們致以最誠摯的安慰”。



歐洲理事會主席米歇爾及歐洲議會議長薩索里也都發表推文向被害者親友致意。米歇爾寫道：“無謂的生命損失都是悲劇，無論發 生在哪裡”；薩索里則在推文表示：“德國城市哈瑙發生的槍擊案令我震驚，並深感哀痛。我們將團結一致對抗任何形式的仇恨與暴力。”



德國哈瑙槍擊事件發生在歐盟即將在布魯塞爾召開重要峰會前夕。包括德國總理默克爾在內的各歐盟國家領導人將在峰會上為歐盟未來7年預算展開討論。