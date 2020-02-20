新冠病毒首次在伊朗造成兩人死亡

伊朗兩名被診斷感染了新冠病毒的老年人死亡，這是伊朗境內發現的首波新冠病例，也是中東地區首批已知死於新冠病毒的患者。法新社引述伊朗地方官方媒體周三報道，這兩名患者此前在新冠病毒檢測中呈現陽性，隨後均死於呼吸系統疾病。

廣告 繼續瀏覽後續

新冠疫情爆發以來，已造成兩千多人喪生，包括在中國大陸以外的八個國家：一名在法國、兩名在香港、另外兩名在伊朗，還有日本、菲律賓和台灣各有一人。



伊朗衛生部發言人賈努什-賈漢普爾（Kianush Jahanpur）指出：兩名在檢測中呈陽性的伊朗病人在醫院接受強化治療時，因“年老和免疫系統缺陷”而死亡。據伊朗青年記者俱樂部報道，兩名死者均為居住在距德黑蘭150多公里處的庫姆省一個小城的伊朗公民。他們生前沒有到訪過其他國家，甚至沒有離開過庫姆省。其中一名是退伍軍人，曾是巴格達在伊拉克與伊朗戰爭期間（1980-1988）使用化學武器的受害者。目前，庫姆省以外，沒有發現新的病例。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道指出：伊朗衛生部發言人賈努什·賈漢普爾表示，過去兩天內，庫姆省境內發現了一些新冠病毒的疑似病例，後續測試正在進行中，一旦完成檢測，將向公眾公布檢測結果。庫姆省目前已部署醫療隊，並對疑似感染者進行了隔離。當地一名官員表示：新冠病毒的傳播已得到良好控制，希望民眾不要恐慌。



法新社報道說：新冠疫情在中國已造成74000人感染，並在全球30多個國家引發900多人受到傳染。在整個中東地區，除了伊朗外，目前只有阿聯酋在一月份發現新冠肺炎確診病例。

伊朗醫藥界人士向法新社表示：儘管從理論而言，藥品並不在美國對伊朗實施制裁的範圍內，但是受制裁影響，伊朗的衛生和製藥業遭遇嚴重打擊，導致進口藥品困難重重，造成嚴重短缺，迫使當局下達藥品限購令。