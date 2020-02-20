柏林電影節開幕： 無大陸影片參與逐熊

周四傍晚，柏林電影節拉開序幕。由菲利浦·法拉多執導的加拿大與愛爾蘭合拍片《當我成為塞林格》成為本屆電影節開幕片。

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今年是柏林電影節成立70周年。隨着原電影節主席科斯里克的謝幕和新一屆雙領導即荷蘭人里森貝克（Mariette Rissenbeck）和意大利人卡特里安（Carlo Chatrian）的上台，新一屆電影節將具有什麼風格便成為各界關注的焦點。

作為柏林電影節的常客，中國大陸電影多年來在柏林都有較為突出的亮相。但在柏林電影節70周歲生日上，卻沒有大陸電影打入最重要的競賽單元，出乎專業電影人的意料。唯一進入競賽單元的華語元素影片是台灣導演蔡明亮的劇情片《日子》。電影節向德國之聲透露說，一些中國大陸影片未能及時完成製作，是競賽單元缺乏大陸影片的原因之一。

正因如此，賈樟柯導演的紀錄片《一直游到海水變藍》入圍特別展映單元，就將受到高度關注。他還帶來了他的處女作《小武》的修復版。

不過，電影節還是為華語電影導演準備了特別的亮相舞台。電影節為70周歲生日特別推出的傳承單元（On Transmission）里，組委會邀請了七個世界知名導演自主選擇嘉賓舉行對話。賈樟柯將和《過韶關》的導演霍猛展開對話，而華人導演李安則選擇了和日本導演是枝裕和進行對話。這些活動都將成為電影節的亮點。

今年有18部影片入圍競賽單元，爭奪金熊獎和銀熊獎。影星德普、布蘭切特等都將為電影節增添星光。N-TV電視台報道說，雖然電影節有了新領導，但今年的柏林電影節不會出現大的改革，並繼續保持政治電影節的傳統。今年的競賽單元關注的是人性陰暗的一面，其中包括個人的恐懼以及對世界現狀的憂慮。

柏林電影節和法國戛納電影節、意大利威尼斯電影節並稱歐洲三大電影節。今年的柏林電影節將在2月20日到3月1日舉行。

