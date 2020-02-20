柳葉刀發布世界首例新冠肺炎病理解剖結果

中國軍隊302醫院對一名新冠病毒肺炎死者的解刨報告2月18日在著名醫學雜誌柳葉刀發表。這個世界首例新冠病毒肺炎病理解剖結果報告是由中科院院士，302醫院傳染病診療研究中心主任王福生等18人撰寫。報告的結論建議及時適當使用糖皮質激素及呼吸機支持重症患者。

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該報告詳述一名50歲男子1月21日確診感染新冠病毒，病程進展，治療手段等情況，直到1月27日18:31宣布死亡，然後進行解剖的病理髮現。



據醫學論壇網刊出中文介紹，該團隊1月27日對新冠肺炎死亡患者的病理解剖發現，死者的肺部表現為瀰漫性肺泡損傷和肺透明膜形成，符合ARDS表現，總體病理學表現與SARS和MERS相似。流式細胞術可發現淋巴細胞減少，但淋巴細胞同時也被過度激活。此外，高度促炎性的CCR4+ CCR6+ Th17細胞增加，可以部分解釋肺部嚴重的免疫損傷。



這個報告說，這次病理解剖結果對該疾病的認識和治療意義極為重大，我們可以設計針對該疾病重症患者的精準治療方案，如使用針對Th17細胞激活的IL-17抑制劑蘇金單抗（Secukinumab）等。



據報告敘述， 2020年1月21日，一名50歲的男子因發熱、寒戰、咳嗽、乏力和氣促等癥狀被送往發熱門診。他報告了1月8日至12日的武漢旅行史，並於1月14日(起病第1日)出現首發癥狀，表現為輕度寒戰和乾咳。但該患者仍繼續工作，直到1月21日前往醫院就診。在醫院對該患者進行了胸片檢查並採集了咽拭子，胸片顯示雙肺多發性斑片影。1月22日(起病第9日)，北京市疾病預防控制中心(CDC)通過qRT-PCR檢測證實該患者為新冠病毒肺炎（COVID-19）。



他被立即轉入隔離病房，並通過面罩給氧進行氧氣支持。予干擾素α-2b(霧化吸入500萬U, bid)和洛匹那韋/利托那韋(500mg, bid., p.o.)作為抗病毒治療，並予莫西沙星(0.4g，qd., i.v.gtt)預防繼發感染。鑒於其出現的嚴重氣促和低氧血症，予甲強龍(80 mg, bid., i.v.gtt)以減輕肺部炎症。實驗室檢查結果列於附錄(p4)。接受藥物治療後，患者體溫從39.0℃降至36.4°C。



在起病第12日，胸片顯示患者雙肺進行性浸潤影和廣泛網格狀密度增高影。由於患者患有幽閉恐懼症，他多次拒絕ICU的呼吸機支持。因此，他接受了高流量鼻導管吸氧(HFNC)，給氧濃度60％，流速40 L/min。在起病第13日，患者癥狀仍未改善，但血氧飽和度仍保持在95％以上。起病第14日下午，患者低氧血症和氣促惡化。儘管接受了HFNC(給氧濃度100％，流速40 L/min)，但血氧飽和度仍降至60％，並且患者突發心跳驟停。我們立即進行了有創通氣、胸外按壓和腎上腺素注射。但不幸未能復蘇成功，該患者於北京時間1月27日18:31宣布死亡。



解剖的組織樣本取自患者的肺、肝和心臟組織。組織學檢查顯示雙側瀰漫性肺泡損傷伴纖維粘液性滲出。右肺組織出現明顯肺泡上皮脫落和肺透明膜形成，提示急性呼吸窘迫綜合征。左肺組織表現為肺水腫和肺透明膜形成，提示早期ARDS。雙肺中均可見間質內以淋巴細胞為主的單個核細胞炎性浸潤。在肺泡腔中出現多核巨細胞和非典型增大的肺泡細胞，其中非典型增大的肺泡細胞具有較大的細胞核，雙嗜性的細胞質內顆粒和明顯的核仁，表現出病毒性細胞病變樣改變(viral cytopathic-like changes)。我們未發現明顯核內或胞漿內病毒包涵體。



該報告的結論：“儘管不建議常規使用糖皮質激素治療SARS-CoV-2肺炎，但根據該患者病理解剖中肺水腫和透明膜形成的病理表現，對於重症患者，應考慮及時適當使用糖皮質激素及呼吸機支持以預防 ARDS進展。”