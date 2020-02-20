柳葉刀雜誌發文悼念李文亮醫生

權威醫學雜誌《柳葉刀》２月１８日發文悼念武漢眼科醫生李文亮，介紹他的生平和遭遇，並引述專家說，“世界上最重要的預警系統之一，是醫生或護士意識到正在出現某種新疾病，然後發出警報。”

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柳葉刀的悼念文章表示，曾預警新冠病毒（Covid-19）爆發的眼科醫生李文亮，1986年10月12日生於中國遼寧北鎮，他在武漢感染新冠病毒後，於2020年2月7日病逝，享年33歲。



李文亮在武漢工作，去年12月30日，他在同學群，以私人信息，警告可能爆發一種癥狀很像薩斯的傳染病，並建議大家注意防護。幾天後，他被武漢警方傳訊，並簽署了一個承認自己造謠，擾亂公共秩序的文件。



而實際上，李文亮醫生是武漢最初對新冠病毒發出警訊的人之一。現在新冠病毒已擴散到25個國家。

李文亮醫生簽署了承認自己造謠的文件後，返回工作，自己也感染了新冠病毒。他的死，引爆中國網絡的不滿情緒。網民對李文亮和其他一線工作的醫生表示敬意，批評武漢公安和衛生當局最初對李文亮醫生的警告的反應。



李文亮醫生在病逝前曾向紐約時報表示，如果當局負責人提早發布疫情消息，他想情況會好很多。他表示，當局應該更加開放和透明。



柳葉刀雜誌介紹說，李文亮在武漢大學學習臨床醫學，畢業後到中國東南部港口城市廈門工作。他於2014年在武漢市中心醫院擔任眼科醫生。而該醫院是爆發新冠病毒COVID-19的主要醫療機構之一。



柳葉刀雜誌引述約翰-霍普金斯大學彭博學院衛生安全中心主任湯姆-英格萊斯比說：“世界上最重要的預警系統之一，是醫生或護士意識到正在出現某種新疾病，然後發出警報。”



在武漢一線工作的北醫三院院長喬傑院士向柳葉刀雜誌表示，他為所有抗擊這種新崛起病毒而死去的醫生哀悼，特別是李文亮醫生，他最早通告疫情，並在一線獻出了自己年輕的生命。