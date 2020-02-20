法國小夥子被困湖北小村莊一個月 祝他能趕上法國最後一班撤僑飛機！

法國派出的最後一家武漢撤僑飛機預計將載着三十多名法國人在周四晚上起飛。本台法語部記者聯繫到了其中的一個小夥子，這個34歲的法國小夥子名叫尼古拉·朱熱（Nicolas Juge），他妻子的老家在湖北鄉下，他因春節到妻子的老家結婚而被困在湖北的一個小村莊里一個月。 在尼古拉和妻子到達三天後，整個湖北省都被隔離了，尼古拉因而被困在一個到處是路障的小村莊里。生活是艱苦的，但是至少在他所在的小村莊里，人們都相互幫助。

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尼古拉說：“超市被搶空了，裡面幾乎啥都沒有，所有的水果都是爛的，已經有三個多星期都沒有補貨了。大家都相互幫助，每個家庭都會準備一道他們擅長作的拿手菜，然後我們相互交換菜餚。”

對尼古拉來說，本周末就有望返回法國，法國派出的最後一家武漢撤僑飛機預計周四晚上起飛。但是對於尼古拉和他的妻子，要穿越交通癱瘓的湖北鄉下到達武漢才能坐上飛機，這段路也很不容易。

尼古拉說：“前往武漢的路途將很漫長。這裡距武漢只有130公里，但我認為，這段路將需要我們4個多小時，因為每經過一個村莊，都必須出示通行證。我覺得，每次他們都會檢查我們的體溫的，現在我很緊張，我的體溫是38度，希望它會下降。如果我不能上飛機的話，我會感到非常噁心的。不過我想體溫會下降的。”

祝尼古拉好運氣，祝他能夠趕上法國的最後一班撤僑飛機！