海航集團將被政府接管分拆 股票躥升

海航集團在新冠病毒衝擊下財務難以為繼，政府計畫接管並分拆出售。這個消息導致海航集團旗下一些上市公司的股票躥升，周四在上海和深圳觸頂10%。

廣告 繼續瀏覽後續

彭博周三援引知情人士稱，海航集團總部所在地海南省政府，正就接管該集團進行談判。海航集團直接控制或持有多家中國本土航空公司的股份，包括旗艦企業海南航空。海航集團沒有立即回復路透記者通過電子郵件要求對上述消息置評的請求。

法新社說，海航總部所在地海南省政府計畫將海航的航空資產分拆出售。接盤企業可能包括國航，南航，東航。但是今天《中國經營報》（China Business Journal）引述海航集團一位匿名高管否認了上述消息。



海南省政府計畫接管分拆海航的消息導致海航多個子公司的股票飛升：“海南航空”（Hainan Airlines）在上海一天之內飆升10%，觸頂。海南另一上市公司“海航創新 ”（HNA Innovation）在深圳也飆到同樣水平。



據路透社介紹，中國政府計畫接管“海航集團”並出售其航空資產，是因為新冠病毒疫情打擊了該公司履行財務責任的能力。之前海航的財務情況就不好。去年12月，海航公司董事長陳峰表示，公司面臨現金流短缺，被迫推遲了2019年的部分工資支付...。



法新社說，海航集團曾以在海外大舉投資併購而顯得突出。海航集團的併購項目包括德意志銀行和希爾頓酒店集團。但是這個企業由於過分負債，已陷入困境多年。2017年底，彭博社評估海航集團的總債務高達一萬億元。“海航集團大老闆王健2018年在法國意外身亡”。



兩年前，海航集團受到中國政府和其他海外監管機構的審查，北京強迫海航出售一大部分海外資產，以減少企業的負債。海航隨後將關注點轉向航空和旅遊等核心業務。



一個月來，在新冠病毒疫情衝擊下，中國經濟明顯放慢，特別是觀光旅遊和運輸業受到重創，而這兩個行業正是海南集團的業務核心。在此之前，海航的子公司香港航空Hongkong Airlines因去年反送中運動衝擊，已在本月初宣布裁員數百人。