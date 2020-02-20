誰最初隱瞞了武漢疫情 中國外交官巧舌如簧

武漢疫情還在肆虐，北京全力以赴開動了宣傳機器。一則肯定中國政府應對疫情的微信對話，經人民網等官方網站轉載，又變成“抖音”短片，裡面是“他”和移民歐洲的朋友聊天，朋友說：“當前國內的情況，如果放在歐洲國家，早就崩潰了”，崩潰了？這是給國內沒出過國的人民說的？信不信由你。

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中國的外交官應該熟知世界？他們怎麼說？這次應對武漢疫情，國內國外關心的一個重大問題，幾乎一致，那就是北京為什麼遲遲按兵不動，原先輿論猜測習近平到底知情不知情，現在習近平表示早知道，但是，既然早知道，為什麼遲遲按兵不動？讓疫情泛濫至全中國，泛濫到全世界。讓外界輿論懷疑當局隱瞞疫情的一個重大依據是李文亮醫生事件。



李文亮醫生一死，全世界同步知道李文亮的事跡，知道他是“吹哨人”，他要把疫情可怖的信息告訴周圍的人，但遭到警方打壓。外面的人其實往往比國內的人了解到信息很多，外媒記者仍然去參加中國外交部的例會，希望聽到來自中國官方的解釋，讓外界更容易理解中國的解說，或增強說服力。但是中國外交部的表現或者外交官的表現不盡人意。你問中國政府有責任嗎，他推說地方政府，你問那一級地方政府，他支支吾吾，你說中國應對防控承擔多大責任，他王顧左右而言他，有一次記者問武漢疫情，外交部發言人華春瑩拿美國流感也死人說事。



這一輪替北京辯護，打先鋒的是中國外長王毅，中國駐美大使崔天凱，中國駐英大使劉曉明，中國駐加拿大大使叢培武，主動地紛紛地接受西方媒體採訪。但是，當局隱瞞疫情、控制信息的問題，在中國幾乎家喻戶曉，12月底出來在朋友圈透露疫情的李文亮醫生為此遭到警方審問，訓誡，被迫畫押認錯，李文亮感染新冠病毒不幸喪生，在中國輿情洶湧，質問當局為何打壓信息拖延實際，許多人認定言論不自由是疫情禍害如此之大的根本原因。



且看大使們如何說，英國廣播公司記者馬爾就李文亮之死單刀直入，問中國駐英大使劉曉明，“你是否認為中國政府在這件事上做得不對？”



劉曉明稱：“我要糾正你的說法，不是中國政府，是地方政府相關部門”，劉曉明被逼急了，至少供出了“地方政府”，他還說北京已派出調查組赴武漢就李文亮事件展開調查。有這件事，當時輿情洶湧，中國國家監察委員會派出調查組，但是自那以後，沒有了下文。



劉大使下面這幾句話，就有點勉為其難，“我們非常開放，我們分享了所有的信息，包括治療情況，病例情況，同時我們也歡迎國際合作”。美國專家早就提出前來武漢調查，了解情況，北京為什麼遲遲不答應，世界衛生組織的專家代表團終於去了中國，奇怪的是，就是繞開疫情爆發中心武漢，這又是為什麼？



馬爾繼續追問：“疫情最初爆發時，就有人說中國政府試圖隱瞞，他們對中國政府釋放的種種信息表示高度懷疑”，那麼，中共是否意識到是做出改變的時候了？劉曉明堅定不移，“我們沒有任何隱瞞……”



李文亮醫生的遭遇，再好不過地說明了劉曉明大使答非所問，如果不隱瞞，不錯過整整二十天，武漢疫情何以失控到如此地步，何以那麼多中國人送命？



李醫生死後，中國社交網絡像衝垮的大堤，在二十四小時內衝破審查大牆，毫無掩飾地表達了人民對政府掩蓋信息，中國制度缺乏公開透明的憤怒。美國全國公共廣播電台早間新聞節目主持人英斯基普就此提問中國駐美大使崔天凱，崔天凱“很聰明”，他迴避哪一級中國政府犯了錯誤的問題，而是要奮力說明李文亮是一位共產黨員，是體制內的好代表。不過說著說著，又三句話暴露了老本行，“我們是信奉公開透明的，但公開透明並不意味着人們可以在任何情況下隨心所欲發表言論”。



節目主持人直接開刀，質疑中國政府是否失信於民，崔天凱顯得寬宏大量：有時某一級政府可能會犯錯，這是可能的，在世界各國都很正常。但不能就此說整個中國政府錯了，這不符合事實。



有人形容中國外長王毅從來“一條道走到黑”，死不認錯，當路透社記者委婉地詢問中方已開始是否對疫情形勢判斷和了解不是很完整，而之前中國國內已經有人更早地發出了預警，王毅稱：“中國政府發現病例後，在第一時間採取措施，並向世衛組織作了通報。同時經過認真評估，在很短時間內確定這是新型病毒疫情，迅速建立起覆蓋全國的聯防聯控機制。我們這次採取的措施非常及時，動作非常迅速。這也是世衛組織總幹事到中國考察後得出的結論”。



武漢早在12月就發現疫情嚴重，根據武漢市長周先旺的表述，以及疾控中心專家的佐證，疫情早在12月就上報中央了，中國政府一點也不像王毅所說的在“第一時間採取措施”，更非“我們這次採取的措施非常及時，動作非常迅速”。為什麼習近平遲至1月20日才做出批示，22日才要求武漢採取封城？



這個世界多了自媒體、社交網絡、武漢生活的人把自己的苦難，通過視頻、文字、照片告訴外面的人們。如果聽信官媒，如果聽信外交官巧舌如簧，世界至今還蒙在鼓裡。有分析認為，中國的外交官們不容易，習近平要求他們絕對忠誠，替破綻百出的習近平辯護，使出渾身解數很不容易，但還是要辯護，習近平掌握着他們的命運。

