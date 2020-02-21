世衛國際專家組22日前往武漢了解疫情

世界衛生組織總幹事譚德塞周五宣布，正在中國考察的國際專家聯合小組周六將前往武漢，在疫情爆發中心展開工作，增進了解病毒與疾病的嚴重性。

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譚德塞周五在日內瓦舉行的記者會上宣布，由世衛率領的國際專家小組，過去數天已赴北京、四川和廣東，周六將前往武漢，在這波疫情爆發的中心增進對病毒了解。



中國武漢市自2019年12月起爆發新型冠狀病毒肺炎，並擴散中國各省及世界各國，譚德塞一月底前往北京跟中國達成共識，由世衛組織派出國際專家聯合小組前往中國後受到高度關注，從專家人員組成到考察地點都成為新聞焦點，其間美國曾多次對中國拒絕美方專家表達不滿。



譚德塞在2月14日公布，專家小組由共12名國際衛生及世衛專家組成，中方也會派出相關人員。團隊重點是關注病毒的傳播方式、疾病嚴重程度、了解應對措施的影響，以指導全球應對工作。 世衛當時不願對專家國籍別等細節進一步說明，直到19日說明成員由來自美國、日本、 韓國、新加坡、德國、俄羅斯等來自流行病學、病毒學、臨床管理、疫情控制和公共衛生領域等專家組成。



此外，世衛第一時間也僅公布專家團會前往北京、廣東和四川，因行程中沒有重災區湖北省及武漢，引發外界正反意見，有人質疑不到武漢如何了解疫情真相，顯示中國試圖隱瞞疫情真相，但另一方面也有人認為湖北正處抗疫關鍵時刻，哪有餘力接待世衛專家團。



譚德塞周五宣布專家小組將前往武漢，外界將關注世衛能否有掌握更多第一手資訊，讓國際更了解病毒傳播、疾病嚴重程度。 譚德塞並表示，儘管湖北省的病例數持續下降，但世衛組織對山東省病例數的增加感到擔憂。他表示，正在尋求更多相關信息。