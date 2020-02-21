世衛警告 遏止新冠肺炎疫情機會之窗正在縮小

世界衛生組織周五警告，遏止新冠病毒肺炎疫情爆發的“機會之窗”正在縮小，法新社稱，世衛組織首次表示擔心“與中國沒有明顯關聯的病例激增”。譚德塞強調，新型肺炎疫情仍可能向任何方向發展。

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法新社消息，新冠病毒肺炎在中國以外確診病例激增：以色列和黎巴嫩分別出現首宗新型肺炎確診個案；伊朗衛生部公布，新增13宗新型肺炎確診病例，其中2人死亡，累計有18宗確診個案，4人死亡；另外加拿大卑詩省新增一宗新型肺炎確診個案，在韓國出現第2起新冠肺炎死亡病例，韓國確診病例已超過200人。



據最新消息稱，意大利北部9座城市宣布關閉學校，酒吧等公共場所，意大利新增16宗新冠肺炎感染病例。



世衛總幹事譚德塞周五在日內瓦發出警告說，全球範圍控制病毒的“機會窗口”正在收窄，必須在窗口完全關上之前儘快採取行動。他抱怨控制病毒缺乏足夠的國際金援。



譚德塞說，在中國以外，現在有26個國家報告有1152例病例，8例死亡病例。他指出，儘管中國境外的病例總數仍然相對較少，但世衛組織關注的是沒有明確流行病學聯繫的病例數量，例如到中國的旅行史或與確診病例有過接觸。



譚德塞表示，除了鑽石公主號游輪之外，韓國是目前除中國以外出現病例最多的國家。世衛組織正與該國政府密切合作，以充分了解導致病例增加的傳播動態。他表示，世衛組織還對伊朗的病例增加感到關切，僅在過去兩天里，該國就報告出現18例病例和4例死亡病例。世衛組織向提供了檢測包，並將繼續提供進一步支持。



譚德塞表示，世衛組織仍然擔心2019冠狀病毒疫情有可能在衛生系統薄弱的國家傳播。他周六將在非洲聯盟和非洲疾病控制和預防中心聯合舉行的非洲衛生部長緊急會議上發表講話。



法新社援引世衛傳染病風險管理部主任布里昂表示，“我們擔心疫情出現演變。不僅（中國以外）感染病例逐步增加，而且在不同的地方傳染模式也有所不同”。



譚德塞則表示，目前新型肺炎疫情仍可能向任何方向發展。各國須要為任何可能發生的情況做好準備。