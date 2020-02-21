中共政治局會議強調習近平親自指揮 已取得階段性成效 拐點還沒來到

在屢遭批評貽誤時機不作為之後，中共總書記習近平動作頻頻，至少常委會政治局會不斷，似乎是在回應他的一段講話：“從年初一到現在，疫情防控是我最關注的問題，不斷做出口頭指示和批示”。詳情請聽安德烈介紹：

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19日召開中共政治局常委會研究新冠肺炎疫情防控會議之後，21日政治局再研究同一議題，不過，這次會議給人一個明顯的感覺似乎與『求是』雜誌日前公布的習近平2月3日那次常委會的講話有點遙相呼應。公布那次講話似在回應輿情的指責，用意是說習近平早就知情，1月7日他就已親自部署指揮應對武漢疫情了。至於接下來的兩個星期為什麼毫無動靜暫時無解。2月21日政治局會議，根據新華社通稿，再次強調“習近平總書記時刻關注疫情形勢，把疫情防控作為頭等大事來抓，親自指揮、親自部署”等等。

但是這次政治局會議不光強調習近平親自指揮，還要講在習近平親自指揮下取得的成果。在目前這個時候，慶功仍然嫌早，取得的成效仍然得強調：“目前疫情蔓延勢頭得到初步遏制，防控工作取得階段性成效，全國新增確診病例數和疑似病例數總體呈下降趨勢，治癒出院人數較快增長，尤其是湖北以外省份新增病例大幅減少。”

從官方公布的數字看，是一個下降的情形，但就此強調這是中共領導下取得的階段性成果，而忘記了疫情12月初爆發以來，中共各級機關避開真相，抓捕訓誡敢於向外界透露疫情的醫生，以至於疫情被放過去好幾個星期，等到習近平1月20日再做批示時，整個湖北已陷入危機狀態了。死人如此之多，感染的人如此之多，現在疫情蔓延到整個世界，最高當局做點低姿態效果可能會更好吧？

中共政治局會議在講完疫情得到初步遏制後，強調“要清醒看到，全國疫情發展拐點尚未到來，湖北省和武漢市防控形勢依然嚴峻複雜。”

既如此，為何強調復工？或者當局對疫情走勢的估計比較樂觀，或者形勢所迫，再不復工，經濟後果更加嚴重？最近一句中國民間流行的話點明這種矛盾：“要錢還是要命”：復工，如果引起集聚性感染，豈不後果嚴重？如不復工，已經陷入停頓的經濟局面將會更加嚴重。

但是中共政治局對中國經濟走勢的評估與許多專家的看法不同，就是說，儘管中國遭遇疫情襲擊，但中國“經濟有巨大的韌性和潛力，長期向好的趨勢不會改變。”

歷經差不多兩年的中美貿易戰剛告一段落，一場嚴重的衛生危機就在中國大地爆發，到處封省、封城、封鎖小區，交通阻斷，假期被迫延長，對中國已經步入寒冬的經濟自然是雪上加霜，政治局會議強調“長期向好的趨勢不會改變”，給人有點“前途是光明的，道路是曲折的”感覺，大約是給驚魂未定的民眾先吃一顆定心丸再說。

所以這次會議在說了經濟形勢長期向好之後，還要強調“打好防範化解重大風險攻堅戰，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。”尤其最後還要特別談到就業問題。疫情爆發前，李克強主持的國務院曾經警告，預防大規模失業發生。