中國宣布豁免美國部分產品額外關稅

根據中美兩國今年年初正式達成的貿易戰休戰部份協議，中國從2月28日起將對65種美國進口產品進行額外關稅的豁免。

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中國財政部2月21日星期五宣布，根據已經簽署的中美貿易部份協議，將從2月28日星期五開始，對65種美國進口產品的額外關稅進行豁免，豁免政策為期一年。將得到額外關稅豁免的美國產品主要包括木材，航天領域產品組件，醫療器具組件等。



2020年1月15日，中美兩國在長達18個月的貿易戰之後，終於正式進入休戰期。2月21日，中國財政部發布了國務院關稅稅則委員會第二批對美加征關稅商品的第一次排除清單。具體而言，這批商品的關稅豁免分兩個清單執行，第一個清單共涉及55種產品，主要包括木材，飛行器組件，醫療設備組件與儀器，這一批產品從今年2月28日到明年2月27日之間，不再是中國反制美國301措施關稅加征對象。對已加征的關稅，稅款予以退還，相關進口企業應當從排除清單公布之日起6個月，向海關申請辦理。清單二則包括10種產品，主要是醫療研究領域儀器，但和第一個清單所列出產品不同的是，清單二所涉及的產品已經被加征的關稅，稅款不予退還。中國國務院關稅稅則委員會還將陸續公布後續批次的排除清單。

