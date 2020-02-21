中國監獄爆發新冠疫情 超過500人感染

中國監獄爆發疫情，至少500人在獄中感染新冠病毒肺炎。疫情較嚴重的監獄有武漢女子監獄，山東任城監獄，湖北沙洋監獄，浙江十里豐監獄。法新社說，這些監獄的情況加劇了人們對人口密集地方可能有新傳播源的擔憂。

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中國司法部監獄管理局負責人何平今天在記者會宣布，截至2月20日24點，全國有湖北、浙江、山東5個監獄發生了罪犯感染疫情。其中武漢女子監獄確診230例，湖北漢津監獄確診41例、疑似9例。湖北未成年人管教所疑似一例，山東任城監獄確診200例，疑似10例。浙江省十里豐監獄確診34例。何平今天向媒體保證說，目前這5個監獄沒有重症病例。



法新社報道，山東省司法廳負責官員吳磊承認監獄的防控工作措施落實不力。山東省司法廳廳長解維俊遭因監獄防控不力被免職。被免職的還有山東省監獄管理局2名負責官員和任城監獄的5名負責人。

此外，武漢女子監獄的典獄長和多名獄卒因防控不力被免職。湖北省沙洋漢津監獄一名幹警因未如實報告生活軌跡，被給予黨內嚴重警告處分。



湖北省衛健委在監獄爆發疫情，出現新冠確診病例後，將今天原本統計的411例確診病例，改為631例。



法新社今天報道這個消息時指出，同樣，海外維吾爾族僑民也在警惕新冠病毒在新疆拘留中心“大規模傳染”的風險。非政府組織和專家說，該地區拘留了成千上萬的穆斯林人。新疆長期以來發生多起血腥襲擊。