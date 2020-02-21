北京西城區政府承認確診一例 69人隔離

北京市西城區政府承認，該區某部門確診一例新冠病例，69人被隔離。另據一家中國媒體透露，曾與這名確診感染者密切接觸的1人也被檢測為陽性。由此判斷，西城區的新冠病毒感染者至少是兩人。

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據財新網報道，2月18日下午，北京西城區區長孫碩，在北京市新冠病毒疫情防控工作新聞發布會上承認，確實發現了一例新冠肺炎確診病例。他說，該員工回河北老家探親，初六返京，身體狀態良好，測溫正常，初七投入工作。2月11日，接到老家疾控通知其老家親戚確診。隨後他去醫院也確診了新冠肺炎，單位有69名高風險人員採取了集中管控。

但是該報道沒有透露北京西城區出現疫情的具體地點和相關隔離人員的更多細節。不過該報引述中國新聞網的消息透露，這名新冠病例回北京上班，在單位食堂吃飯，與一起排隊的一個同事有密切接觸，倆人之間沒有戴口罩，這位同事也被檢測為陽性。如此可推算，那個地方至少有兩人感染。



之前有消息傳出，中共總書記習近平對“過分防疫”影響經濟表示不滿。他不顧新冠疫情擴散的風險，要求湖北省以外的省份，儘快恢復工作。



據中國衛健委網站21日消息，截至2月20日24時，中國內地報告新增確診病例889例，新增死亡病例118例（湖北115例，浙江、重慶、雲南各1例），新增疑似病例1614例。



現有確診病例54965例（重症11633例），累計報告確診病例75465例，累計死亡病例2236例，現有疑似病例5206例。累計治癒出院病例18264例。

