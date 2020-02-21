意大利北部新增16宗新型肺炎確診病例 9座城市下令關閉公共場所

意大利北部的新型冠狀病毒疫情惡化。當局周五宣布，北部地區新增16宗新冠病毒肺炎感染病例，至少9座城市下令關閉學校酒吧等公共場所，為期一周。

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有關的措施是意大利衛生部與兩個相關大區政府作出的。意大利衛生官員最先宣布有6人確診感染新冠病毒後數小時，又表示新增8宗本土傳播病例，包括5個醫護人員。在倫巴第（Lombardie)地區，5萬居民被告知最好獃在家中。



此前，擁有一萬5000人口的科多諾市（Codogno)市長已經下令立即關閉該市所有學校，市府，商店，酒吧等公共設施。



法新社說，科多諾第一名被確診感染者是38歲的一名意大利男子。他現在正在醫院重症監護。他的妻子也被感染。當局目前尚未宣布感染原來自何方，但據當地媒體報道，可能是一名從剛中國回來的意大利人與被感染者一同吃過幾次飯。該人當時無病徵，目前已被隔離。首名患者的妻子和朋友其後也被確診。首名患者就醫的醫院有3名病人在周二證實受感染。5名醫護人員也同樣確診。



另據法新社消息，28名周五從中國返回法國的法國僑民被安置在法國諾曼底卡爾瓦多斯一個度假村接受隔離檢查14天，以確定他們是否感染新冠病毒。 28名法國僑民周五在抵達巴黎戴高樂機場時都沒有出現癥狀。



法國衛生部宣布，法國本土12宗新冠病毒肺炎患者中，一名英國人仍留院治療，一名中國人死亡，其餘10人出院。