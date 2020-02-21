方方：我的遺體捐國家，我老婆呢

家住武漢的中國作家方方，自武漢封城以來，每天寫日記，今天第三十篇日記提到武漢一位叫肖賢友的病人，臨終前寫下兩行遺言“我的遺體捐國家，我老婆呢”。報紙宣傳時只用前七字，更多百姓卻為後四字淚奔。方方認為這是不同的價值取向。

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下面是方方第三十篇日記全文：



封城第三十天。天啦，已經這麼久了。今天的陽光很好，天氣很暖。很讓人有出門踏青的衝動。以前老漢口的人喜歡到後湖踏青，拎着竹籃，裝上點心，坐着黃包車就去了。現在的三鎮，大多湖邊都成了公園，處處都是可以踏青的地方。黃花澇的濕地，每到春天，擺拍的和放風箏的人，一望無邊。還有東湖滿園的梅花，這一回真的是凌寒獨自開。近日怕是已經在寂寞和清冷中謝了吧。這裡，姑且懷想一下吧。



人們都有點憋不住（可憐那些正處於貪玩年齡的孩子！），實在可以想見得到。只是很遺憾很無奈，以安全計，以生存計，以長遠計，現在的我們還得關門閉戶地等待。在這場疫情中，我們能幫上忙的，大概就這一件事。



昨天的數據，新增病人斷崖式下跌，曾引發民眾大討論。我的醫生朋友已經告訴了我，這是算法不同導致。修改算法，無非數字上好看點。但讓人意外的是，今天官方便及時糾正了這種新算法。顯然，數字上的好看，於抗疫並無意義。只是官方修正得這麼快，莫不是真的在改變作風？說到底，只有實事求是，及時調整各種誤判，及時補上各種漏洞，才能真正控制疫情。



新的主政領導到來，湖北的抗疫方式，一改前面的拖沓和低能。疫情局勢在大刀闊斧中，明顯扭轉。所取對策，似乎也管用。在病毒之前攔截它，而不是被它拖死，搶時間很重要。尤其武漢，這些天的辦事力度，很有點短平快的打法。人們從諸多視頻諸多信息中，也看得很明白。



但有時，我也會覺得領導們盡量不要把話說得太猛。百姓既然信任政府，就會給他們以時日，而領導作決策，也要給下面辦事的人以時日。太急了恐怕無益。比如說，以拉網的方式，對武漢進行全面排查，這個非常重要。通過這個辦法，將所有確診、疑似、發燒、密接四類人員全部找出。但是，只給三天時間，是否能夠辦到？這恐怕是一個很現實的問題。武漢有多大，城區結構有多複雜，非小區居民有多少，以及城鄉接合部有多混亂，就算讓辦事人員三天跑一遍都很難，更不說細查。可是如果三天奔了命也做不到呢？就要撤區長。區長呢，層層撤下面的小官員？



今天看到一個視頻，一個老頭，任你怎麼跟他做工作，他就是犟着不願隔離。武漢歷史上是個碼頭起家的城市，平時散漫慣的人很多，刁民也不老少。這個老頭應該還不能算刁民，只是有點犟而已。比刁民更多的，可能就是這樣的一根筋犟人。我們看到，視頻中警察沒辦法，只好使用強行手段將犟人帶走。從耐心說服，到強行帶離，這一過程要動用不少人，更要花費不少時間。三天，夠嗎？我很擔心那些區長們，不知道三天後，是不是被撤的一個都不剩。但願，主政領導只是想重槌敲山鼓，並非情急下陡坎。



時至今日，壞消息還是接連不斷。我也無法做到報喜不報憂。這些壞消息，自然是死亡。死神一直在我們中間晃蕩，天天都能看到它追逐的身影。29歲的彭銀華醫生昨晚去世。他原本初八結婚，疫情來了，他延遲婚禮，參與到一線。然而，他卻不幸被感染，又不幸離世，從此，他再也不能迎接他的新娘。這麼年輕，風華正茂，實在太可惜了。而更壞的消息是大面積的感染。以前有個段子，還配了圖，說監獄現在是最安全的地方。而今天傳來的信息是：全國多家監獄服刑者被感染，感染他們的是獄警。太糟糕了！監獄裡有些人本來就有反人類傾向，治療起來，怕是也麻煩。微信詢問醫生朋友，回答說，是要麻煩一點。順便又問一句，那現在還是在朝好方向走嗎？醫生朋友說，趨勢向好，但是很緩慢。



另有一件事，我也要特別記錄在案：武漢一位叫肖賢友的病人去世了。臨終前，他寫下兩行共十一字的遺言。但是，報紙宣傳時，卻用了這樣的標題：《歪歪扭扭七字遺書讓人淚奔》。讓報紙淚奔的七個字是：“我的遺體捐國家”。而實際上，肖賢友的遺書還有另外四個字：“我老婆呢”？更多的百姓為這後四字而淚奔。臨終前提出捐獻遺體很感人，可是臨終前剩下最後幾口氣，仍然惦記着老婆，同樣感人呀。報紙標題為什麼不能寫《歪歪扭扭十一字遺書讓人淚奔》，而要特意去掉後面四個字呢？會不會編輯認為愛國家才是大愛，愛老婆只能算小愛？報紙是不屑於這種小愛的？今天跟一位年輕人聊到此事，他發了很多感慨，很不認同媒體做法。年輕人學會了思考是讓人高興的事。我說，官方喜歡上一行字，百姓喜歡下一行字；媒體愛事，百姓愛人，這其實是不同的價值取向問題。



不由想起前來救援的隊伍，他們在出發前都有領導前去講話。領導一般會講三點。有一支隊伍的領導說：第一是團隊榮譽，第二是全力救病人，第三是保護好自己；而另一支隊伍的領導則說，第一要全力救病人，第二是保護好自己，第三是團隊榮譽。看看，都是領導講話，三條內容也差不多，但把什麼放在第一，便是他的價值取向。



還是說點自己的生活吧。我一般睡覺很晚，而我小哥平時都睡得早。可昨晚上，他卻一直沒有睡，網上留言說，你在寫文章，我在團購。我奇怪他為什麼這麼晚還在團購。他說各種團購群，有的信息沒看到，有的看到，就已經搶光了。宅了31天，東西基本吃光。小哥說，幾天前他有點慌了。因為要封門，對面大超市在搶貨，人擠人的。網上是晚11點半開搶。他早早就選好東西放進購物車，掐着點等到11點半去搶，但根本進不去。等進去後，所有東西都沒了。那一夜，他和嫂子都慌了。好在這兩天買到了米面油藥菜等，有的已拿，有的還在等。我跟他說：放心吧。不會讓人沒有吃的東西。中國還沒有到這一步。小哥住的小區，是漢口最危險的小區，很長時間危險度排名第一。小哥則屬於身體不太好的人，一但被感染，後果十分可怕。所以我們都叫他一步都不要出門。在單元樓里宅三十多天，日子是相當不舒服的。



我比小哥可能幸運一些。一直有同事和鄰居跟我幫忙。昨天，同事的先生突然給我送來幾罐雞湯，真是讓我非常意外，但也笑納了。同事的條件是：要在第一時間把我當天的記錄轉給她。對我來說，這是不是有點賺翻了？我當然毫不猶豫地答應了。作協的同事對我相當友善，他們中好多人，差不多是我看着長大的。這個同事就是。她來作協時，恐怕不到二十歲，又可愛又倔犟。轉眼，也快五十了。



寫到這裡，同學群有人轉帖：武漢將繼續建19座方艙。這讓我突然想起，前些天武漢植物園劉先生在我微博里發過一個留言。現在我將他的留言轉到這裡。劉先生建議：如果抗擊新冠病毒不是一時半會的事，武漢封城太久又會影響國家的經濟恢復，以及武漢人因封城所承受精神壓力等帶來的一系列影響，不如開啟“江中隔離模式”。具體做法是：將長江中的白沙洲、天興洲和退役下來的客輪等都派上用場。可容納患者萬人。除此之外，天興洲的面積有22平方公里，略比澳門大2平方公里，澳門現住人口為約六十萬。因此，在天興洲建一個容納十五萬人的方艙醫院是沒有問題的。另外，還有白沙洲和退役的大型長江客輪。如果能將武漢所有的患者都遷入江中，不讓病毒上岸。那麼，武漢就可逐步解封。武昌、漢口、漢陽可分期分批進行。如果嫌建方艙醫院速度太慢，可先以十萬個帳篷收治。總之，封城不是長久之計，國家受不了，百姓也受不了。



這是一個很大膽也很有意思的想法。但不知道在江心這樣的地方，污水排放問題該怎麼解決，而帳篷在寒冷的早春，是否能住得了人？這些我不懂，或許專家有辦法？

現在，人們討論經濟恢復的時間，已經多於討論疫情的時間。很多企業將面臨倒閉，更多的人們，沒有收入，也將面臨生存問題。這些又直接關乎到社會的穩定。我們在把感染病人隔離起來的同時，也把健康人都關了起來。時間這麼長了，所有附加災害，必將接踵而至。已經聽到不少人在呼籲：健康人也要活下去。



我是想不出辦法的，只是純粹作個記錄。





（方方武漢日記由方方授權此公號微信首發，轉載請聯繫作者。）

