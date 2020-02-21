武漢悲情：同是有情人 生死兩重天

尼古拉.zhure和邱萍(音譯)前往女方湖北老家結婚，沒想到遭遇疫情，趕上全省封鎖，婚姻取消，小村困居一月後被接回法國；幾個小時之前卻傳出另外一位也要結婚的武漢青年醫生，尚未發出請柬，已被新冠病毒奪走了生命。兩對情人一喜一悲，令人唏噓。

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2月20日晚間，傳出一位準備結婚的武漢醫生死於疫情的噩耗，他的名字叫彭銀華，29歲，武漢市江夏區第一人民醫院醫生。他原本計畫與未婚妻在正月初八完成終身大事，婚禮請柬早已備好，但是武漢疫情爆發了，人命關天，救死扶傷，他和未婚妻一再推遲婚期。



這件事最讓人心痛的細節是，婚禮請柬再也發不出去。他的抽屜里至今還放着待發的請柬。



中國醫務人員在這場驟不及防的新冠疫情中付出了巨大代價，最知名者是被譽為“吹哨人”的李文亮醫生。後有武漢市武昌醫院院長劉智明。目前至少八名醫務人員死於這場疫情。至少1700多名醫生被感染。



34歲的尼古拉和邱萍的故事也很曲折動人。法國『世界報』報道，兩人居住在上海。尼古拉是酒商也是職業魔術師，兩人早在11月份辦理了手續，打算1月27日與秋萍回到她湖北黃岡老家一座名叫蘭妮衝 (音譯) 的小村結婚，女方的家庭一定要為他們舉辦隆重的婚宴。尼古拉的父母和弟弟也預定了前往武漢的機票，一切就緒，秋萍和尼古拉1月21日離開上海乘火車前往湖北。



頭一天，當局公布了武漢肺炎人傳人的真相，兩人猶豫了一會還是決定去，他們想那裡是山村，人一般不會去武漢。不要緊。他們到了這座距離武漢100多公里的名叫蘭妮衝的村莊卻發現吃驚的景象。“我們一進家門，看到人人帶着口罩，他們聽說我們坐火車來，非常害怕。兩天後，武漢封城了，第二天，整個湖北封省，我父母和兄弟的航班取消了，我們被困住了”。尼古拉電話中這樣告訴世界報記者。



春節到了，傳統的親戚和鄰居之間的拜年被禁止，村子陷入恐懼之中，婚宴取消，不過，送的禮錢還是如期寄來了。



好在蘭妮衝並沒有直接受到疫情感染，但居民不能走太遠。秋萍的叔叔有一天去地里摘菜，被警察抓住罰了50元，“以後，他都是夜裡偷偷去地里”，尼古拉說。要出門買東西，必須要有通行證，但這張寶貴的通行證一家只有一張，而且每過幾天一個人才被允許出去一次。在溪水，只有一座商場開着，半個店空着，超市被搶空了，裡面幾乎啥都沒有，所有的水果都是爛的，已經有三個多星期都沒有補貨了，酸奶都過期了，價格漲了好幾倍。



村裡每天都有幹部巡邏，高音喇叭不停地播送着必須要戴口罩和洗手。好在，在村裡頭，大家互相幫助，交換雞蛋、豆腐、土豆，西紅柿，白菜。尼古拉也加入到玩麻將的隊伍中。



過了一個月，尼古拉開始覺得度日如年，體重少了幾公斤，鬍子倒是長出幾厘米。2月16日，傳來了一個好消息，法國派出第三架也是最後一架專機來接還滯留在湖北的僑民。但是對於尼古拉和他的妻子，要穿越交通癱瘓的湖北鄉下到達武漢才能坐上飛機，這段路也很不容易。



尼古拉臨走前很緊張，他對本台記者說： “前往武漢的路途將很漫長。這裡距武漢只有130公里，但我認為，這段路將需要我們4個多小時，因為每經過一個村莊，都必須出示通行證。我覺得，每次他們都會檢查我們的體溫的，現在我很緊張，我的體溫是38度，希望它會下降。如果我不能上飛機的話……不過我想體溫會下降的。”



21日早晨，他們乘坐的飛機降落在巴黎近郊戴高樂機場，同機共有28位法國人及36名其他國家的乘客，所有法國人隨後登上一輛大巴士，被送到諾曼底一座名叫Branville的度假村隔離。

