浙江山東監獄分別爆發疫情多名官員立即落馬

浙江省十里豐監獄爆出有34名囚犯確診，監獄政委及監獄長被免職後，山東省任城監獄亦爆出有200人確診，省司法廳黨委書記、廳長即時換馬。新浪微博有網民怒斥山東當局延遲通報，壓了三天的輿論，等浙江先出事後再爆，“解散了一大半濟寧的微信群，這就是山東！”

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報導指，21日上午，山東省政府新聞辦召開新聞發布會，全省20日新增確診病例202例，其中任城監獄200例。因任城監獄疫情防控不力，經省委研究決定，免去解維俊的省司法廳黨委書記、廳長，以及省監獄管理局黨委書記、第一政委職務；由王玉君接任省司法廳黨委書記，省監獄管理局第一政委，提名為省司法廳廳長人選。



發布會指出，近期，任城監獄發生新冠肺炎疫情。截至2月20日，已全面完成對該監獄相關2077人的核酸檢測，確診病例207宗，其中，警員7宗、囚犯200宗。7宗警員個案之前已統計在濟寧病例中，並即時發布。目前，已對所有確診者採取有效治療措施；組織流行病學專家正全力排查及溯源。



浙江省21日通報，昨日新增新冠肺炎確診病例28宗。當地媒體記者從省監獄管理局獲悉，其中27宗為省十里豐監獄罪犯，加上此前公布的7宗確診病例，該監獄共有34名罪犯確診，為輸入型病例。監獄政委和監獄長已被免職，公安機關對一名涉事警員立案調查。



省十里豐監獄新冠肺炎疫情發生後，浙江省監獄系統嚴格落實國務院聯防聯控機制要求，在當地黨委、政府統一領導下，全面徹底排查，對疑似病例及其密切接觸者一律隔離觀察，對確診患者一律送診治療，確保全部得到及時救治。目前沒有發生囚犯因感染武漢肺炎死亡的事件。



省司法廳現已派出督導組進駐省十里豐監獄現場督查。監獄政委和監獄長已被免職，公安機關對一名涉事警員立案調查。省十里豐監獄已嚴格實行全封閉管理，堅決堵住漏洞，防止疫情擴散蔓延。



事件引髮網民關注，不少網民驚呼：“不是說監獄是最安全的地方嗎？？？”、“不是說他們是最安全的一批人嗎”？還有傳言指疫情是由一名獄警傳播：“監獄是密閉空間，容易傳染上，據說是獄警傳播的，現在人都被處理了”、“一個民警傳染了一個監獄”。



據了解，首先揭發山東濟寧監獄爆發疫情的是推特一篇推文，名叫“向莉”的網友推文指：【突發！被掩蓋的疫情之一：濟寧監獄疫情大爆發，目前被消音！】內文指，濟寧監獄因一獄卒的兒子從新冠肺炎疫區回來，未報，傳染獄卒。獄卒傳染了整個監獄，濟寧監獄方及上面下令解散 相關單位所有微信群。