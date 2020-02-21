蘇貞昌：武漢第二批台胞包機至今談不攏阻礙在中國不在台灣

民進黨立委賴瑞隆今天在立法院問到鑽石公主號旅客今晚要搭包機回台，第二架武漢包機到底有沒有具體進度。台灣行政院長蘇貞昌答覆說，與日本協商快速有效，台灣這邊派出華航專機和醫生先去檢疫，有整套的防疫作為，兩國間的處理沒有政治因素，只有如何讓乘客安全等考慮。

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他說，武漢包機就不一樣，當初接人有優先級，包括弱勢優先、檢疫優先，可是中國不但完全政治操作，還加上不知道怎麼來的人，後來又臨時塞入三人，其中一人還是武漢肺炎確診。是中國不作為，讓武漢包機狀況百出。



蘇貞昌說，台灣的防疫量能有限，政府願意接回同胞，各項優先原則都跟中國講了，但到現在還是談不來，阻礙是在中國那邊，不是在台灣這邊。



前往日本接運鑽石公主號郵輪台胞的包機，由華航737-800擔綱，今天下午一點從桃園機場起飛，目前已經降落日本羽田機場，預定載運20位台胞，在北京時間今晚10時30分回到台灣隔離。



另外，台灣前天才公布的第24個新冠肺炎確診病例，也就是北部地區一位六十多歲的婦女，官方雖然火速針對三百多位接觸者展開調查，但到今天仍然追查不到感染源，新冠肺炎卻已在感染者的家族傳播開來，台灣今天宣布，這位感染者四十多歲的女兒，及二十多歲的外孫女今天都被確診，成為台灣第23和24個確診病例。



這位六十多歲婦女，是台灣迄今所有確診病例中，唯一一位還查不到感染原者，這讓台灣各界忐忑不安。雖然官方一再否認，但民間擔憂是否已造成小區傳播。



由於她是在1月16日發病，依照潛伏期14天的原則往回推測，她被傳染的時間應該是在1月8日，當時正值總統選舉前夕，各地有許多大型選前活動，網絡上因此有人質疑她是否在大型活動中被傳染。



台灣官方指出，站在科學的角度，他們不可以否認「完全不可能」，可是民眾如果因為參加大型活動因而被感染，會陸續出現癥狀，但至今，潛伏期都已經過了，根本無需恐慌，也不該要求把疫調的範圍「無限放大」。

