防暴警出席同袍退休宴後確診網民齊聲喝彩開香檳

香港警方21日清晨證實，一名48歲駐守港島北角警署的防暴警員，被確診患上武漢新病毒肺炎。這名姓許的警員與妻子和岳母同住九龍油塘紀律部隊宿舍油美苑潤美閣，妻子和岳母均出現病徵，而他本人過去14日並無外游紀錄。這是首次已知有紀律部隊人員感染新病毒肺炎。

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兩人發病時間距離大概一個星期。而食肆與警員所居住的地方相距只250米，當局正追查兩個個案是否有所關聯。



警方表示，該警員在本月4日至16日期間，主要在柴灣、北角及香港仔執行工作，並於18日晚曾在西環某酒樓與另外59名警員聚餐。根據衞生署意見，該59人被界定為密切接觸者，須接受檢疫。他們當中有36人昨晚（20日）還在港島南區的香港仔執勤。另外23人分別駐守港島總區不同警區及商業罪案調查科。而與確診警員一同駐守東區的防暴隊人員，現階段不界定為密切接觸者。基於公共衞生考慮，警方已經即時要求相關同事在家自行檢疫，避免與市民接觸。



根據蘋果日報取得當晚退休宴會一份出席名單，參與人員除兩名的退休警署警長外，大部份人士為員佐級人員，駐守香港仔警署，當中包括2男1女督察級人員、3男1女警署警長、13男1女警長及37名警員。他們已成為衞生署的追蹤目標，稍後將會被隔離。



報導又指，多名市民得知有防暴警確診武漢肺炎後，不斷聲稱要“開香檳”，更有市民親身到防暴警駐守的北角警署外開香檳，之後上載相片到fb群組，引來多名網民派like。



報道指，該名警員在2月17日例假，沒有上班，2月18日早上感到不適，於是到住所附近的中醫求診，晚上到西環明星酒家出席一個退休派對，聚會當時有大概60人參加。出席宴會後，該警員開始發燒，翌日（19日）早上10時至10時半，他乘搭的士到觀塘社區健康中心求診，並自行留唾液送交測試，樣本測試初步呈陽性反應，至2月20日被安排到聯合醫院隔離治療。據知，他於潛伏期內沒有外游，而他的妻子及外母亦出現病徵，需要送院接受檢驗。



消息又指，衞生署已聯絡當日參加宴會及防暴第三梯隊警員，進行檢驗及驗身，若有人出現病徵需要立即進行隔離，而他的工作範圍在北角警署及柴灣警署，稍後兩間警署亦會進行消毒及清潔。衞生防護中心呼籲當日曾接載患者的的士司機致電熱線。



至於網民這次對防爆警員受到感染一事幾乎齊聲叫好，其實是以彼之道還自其人之身。去年11月4日，香港科技大學學生周梓樂在將軍澳警民衝突中，離奇在一處停車場高層摔下跌死。事後有學生和群眾在現場為周同學哀悼，遭到防暴警察暴力驅散，期間還有警員向示威者大叫“我們今晚開香檳慶祝”。警方事後沒有否認確有警員出言不遜，但只訓斥有關人員了事。

