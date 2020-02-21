香港醫學會前會長：中國感染數字乘十倍我就信

香港醫學會前會長蔡堅20日表示，社區已有隱形帶菌者出現，市民應佩戴口罩，他認同以喜靈洲等離島作為隔離營，但批評政府拒絕封關，“幾多個喜靈洲都唔夠用”，又提醒市民不要盡信感染數字，“將中國的數字乘十倍我就信”。

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武漢肺炎疫情擴散，港府被轟防疫不力，甚至連醫護人員和私家診所的口罩亦缺貨嚴重，香港醫學會早前指逾6000間私家診所口罩存貨不足，有診所被迫關門。醫學會表示，有不少熱心市民獲悉困境之後向醫學會捐贈約1000盒口罩，加上醫學會訂購約3000盒口罩以成本價售予私家診所，已透過抽籤向會員派發，暫未見到再有私家醫生出現口罩不足問題。



對於有聲音着公立醫院醫護要把裝備“省點用”，前會長蔡堅告訴蘋果日報：“聽到也令人反感，何來有證據證明他們不是在省點用？講這種話的人有沒有用腦，我不知道”。蔡認為政府應把武漢新病毒肺炎納入勞保，保障醫護，並為使用大量裝備的私家診所提供支援，“不過向市民派1萬元現金最好”。



現任會長何仲平指，政府可考慮喜靈洲等離島、芝麻灣監獄已空置的員工宿舍等作為隔離營，而已備有病床設備的前港中醫院也值得考慮。他解釋，隔離人士並非確診者，傳染風險低，隔離營遠離民居只是不希望對區內市民造成心理壓力，“希望市民可以體諒，搬進去的都是自己人”。



蔡堅又點名批評醫學聯會（一個親建制派的組織）指健康人士不用戴口罩，因社區已出現不少自以為很健康的隱形帶菌者，市民應戴口罩以免傳染病毒予他人，否則疫症難以消除，“尤其是當我們（政府）不封關，再多的喜靈洲（做隔離營）都沒用，可能開放軍營還比較實際”。



對於政務司司長張建宗日前稱疫情已受控，何仲平認為言之尚早，提醒市民到公共場所及乘坐公共交通時，應以正確方式戴口罩，平日要多洗手。



此外，根據據湖北省衞健委公布，全省周四新增確診病例411宗，其中武漢市佔319宗。全省死亡個案增加115宗，武漢市佔99宗。



該省日前公布的數據因更改統計標準，以各市的“相差數”來計算，直接以各市新增確診個案數量，減去“核減”個案數量，得出全省確診人數為349，遠少於武漢市的615人，而鬧出笑話，在網上掀起一片罵潮。湖北省衞健委21日公布的各省市情況中，已不見“核減量”。



截至周五（21日）凌晨零時，湖北省累計確診病例6.2442萬宗，其中武漢市4.5346宗。全省新增出院個案1451宗，累計1.1788萬宗。在湖北更新疫情數字後，中國內地武漢肺炎累計的死亡個案增至2237宗，確診增至7.5088萬宗，治癒個案1.8090萬宗。