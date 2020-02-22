中國官方公布新增確診病例驟降

中國衛健委網站2月22日宣布統計上報的新冠疫情比前一天明顯有緩。特別是新增確診病例大幅下降。新增死亡病例也有所減少。這個局勢有利於落實習近平要求儘快復工的政策。

廣告 繼續瀏覽後續

中國國家衛生健康委員會周六公布最新疫情統計公告顯示，截止到2月21日24點， 中國內地新增炎確診病例397例（前一天約900新增確診病例）。用全國新增397例減去湖北新增366例，意味着湖北之外新增確診病例僅31例，是一個月來的最低。



此外，中國衛健委公布新增死亡病例為109例（湖北106例，河北、上海和新疆生產建設兵團各1例），比之前一天的118例，少了9例。



中國官方公告還顯示，截止21日24時，新增治癒出院2,393例，解除醫學觀察的密切接觸者26,441人，重症病例減少156例。



這個報告指出，現有確診53284例（其中重症11477例）， 累計治癒出院20659例，累計死亡2345例，累計確診76288例。現有疑似病例5365例。累計追蹤到密切接觸者618915人，尚在醫學觀察的密切接觸者113564人。



具體到湖北省的統計：新增確診病例366例（武漢314例），新增治癒出院病例1767例（武漢992例），新增死亡病例106例（武漢90例），現有確診病例47647例（武漢36680例），其中重症病例10892例（武漢9555例）。