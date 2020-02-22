伊拉克確診首例新冠肺炎新冠病毒有蔓延中東趨勢

世界衛生組織警告遏止新冠病毒肺炎疫情的機會之窗正縮小，擔心中國以外感染病例激增。伊拉克周六傳出新冠肺炎確診首例，成為第5個有確診病例的中東國家。伊朗一天新增兩宗新型冠狀病毒死亡個案, 死於新冠肺炎病例增至6例。新冠病毒有向中東地區蔓延的趨勢。

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伊拉克通訊社報道, 南部濟加爾省出現首宗新冠報道確診病例, 伊拉克成為繼阿聯酋、伊朗、以色列、黎巴嫩之後，出現確診新冠病毒感染病例的第5個中東國家。



另外，伊朗一天新增兩宗新型冠狀病毒死亡個案, 死於新冠肺炎病例增至6例。伊朗周六又新增10個確診病例，伊朗境內的確診數目增至28例。而以色列和黎巴嫩都是周五通報確診首例。爆發疫情的中東5國累計共有超過40例，通報5死，情勢日益平緊張。



據稱，伊拉克已於20日宣布邊境關卡對伊朗人關閉3天，並呼籲民眾不要前往伊朗。伊拉克航空公司20日已宣布停飛伊朗航線。



伊拉克的醫院設備簡陋，有些必須重建翻新。自前獨裁者薩達姆2003年垮台以來，估計有超過2萬醫生已經離開伊拉克。據世界衛生組織稱，伊拉克每一萬人口中只有不到10名醫生。外界擔心當地一旦爆發武漢肺炎疫情，醫療體系恐怕難以應對。