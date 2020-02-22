冠狀病毒也煎熬德國經濟

冠狀病毒給中國經濟帶來嚴重影響，德國經濟也受到拖累。德國汽車、體育品牌、化工企業等在中國的銷售均大大下滑。

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據德國《明鏡》周刊報道，中國對抗冠狀病毒的艱巨措施使汽車市場實際上已經崩潰。從大眾汽車到戴姆勒，中國是所有大型汽車生產商最重要的銷售市場。但實際上，市場已經基本癱瘓。隨着冠狀病毒的迅速傳播，汽車銷售幾乎完全停滯：中國汽車製造商聯合會CPCA表示，在2月的前兩周，銷售數字與去年相比猛跌了92％：從2月1日到16日，中國市場只出售了4900輛新車。去年同期售出了近60,000輛汽車。

該聯合會認為，市場不會很快恢復，預計整個月的銷售額比上一年下跌可達70％。今年一月和二月的暴跌可達40％。

中國是世界最重要汽車市場。中國市場的發展曾給德國三大汽車集團大眾、寶馬和戴姆勒帶來多年強勁東風。但新型冠狀病毒的傳播和政府的對策正在對中國經濟造成巨大損害，德國在華企業也跟着受損。

德國汽車製造商戴姆勒（Daimler）在其年度報告中，警告了該傳染病對其自身業務的影響：疫情可能導致中國和其他亞洲國家的經濟增長顯着下降。“戴姆勒集團面臨的風險不僅涉及銷售發展，而且還涉及集團的生產，採購市場和供應鏈。”

德國《世界報》本周報道說，體育用品生產商阿迪達斯發布消息說，近四周來，阿迪達斯在中國的銷售猛跌了85%，因為新冠病毒導致阿迪達斯很多商店關門。

《商報》本月初報道說，德國化工巨頭巴斯夫在中國的銷售也在下滑。

德國漢莎航空公司已停飛前往北京和上海的航班。德國多個企業目前禁止員工前往中國旅行。這些措施將給德中經貿帶來更大壓力。