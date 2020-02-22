大赦國際指北京在全球騷擾恐嚇維吾爾人

大赦國際2月21日發布維吾爾僑民講述在海外受中共當局騷擾和恐嚇的證詞報告。這份報告根據據最新搜集的證詞撰寫。結論是，中共當局有系統地騷擾和恐嚇維吾爾人和其他穆斯林族裔，甚至在國外也不放過他們。

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大赦國際收集到400多名在2018年9月至2019年9月離開中國的維吾爾人，哈薩克人，烏茲別克人等穆斯林族裔在海外受北京當局騷擾恐嚇的證詞。並將這些證詞集結成報告於2020年2月21日在線上發布。這些人分布在五大洲的22個國家。



報告當中的證詞明確顯示，北京通過其駐外使館，向所在國政府施壓，並通過電子郵件等應用程序和威脅電話對付維吾爾族人和其他族裔穆斯林。



大赦國際中國部負責人潘恩（Patrick Poon）說，這些證詞很嚇人，因為儘管維吾爾人逃離新疆，生活在國外，卻仍遭恐嚇騷擾，得不到安全。他們講述的可怕經歷顯示，中國政府總能找到恐嚇他們的辦法，試圖讓他們再陷入險惡命運，包括施壓相關國家，要求這些國家政府驅逐這些維吾爾人。由此可見，北京對中國維吾爾穆斯林的鎮壓遠遠超出了國界。



多名新疆維吾爾人表示，新疆地方當局拿他們在新疆的親人做要挾，來扼殺海外維吾爾人社團的活動。另一些維吾爾人表示，中國當局通過社交網絡的應用程序找到他們，聯絡他們，讓他們害怕。



大赦國際說，這些證詞顯示了中國當局在全球範圍操縱打擊維吾爾，哈薩克及其他新疆族裔的範圍和規模之大。中國駐外使領館都被要求收集海外維吾爾社團的情報信息。



大赦國際還指控中共當局自2017年以來，空前規模關押新疆維吾爾人哈薩克人和其他裔的穆斯林。至少100萬人被送進再教育中心，遭受大量侵犯人權的虐待。



大赦國際說，本星期初，發給多家國際媒體的一份137頁的中國官方文件中，有新疆人的確切信息，包括他們的宗教習慣，人際關係，當局以此評估是將他們關進“再教育營”。這份文件構成大赦國際確定中共違反人權的證據。



據世界維吾爾大會表示，目前大約有100萬到160萬維吾爾人生活在中國以外。最大的維吾爾人社群集中在哈薩克斯坦，吉爾吉斯坦和烏茲別克斯坦。此外，在阿富汗，德國，沙特，澳洲，比利時，加拿大，美國，挪威，荷蘭，俄羅斯，瑞典，土耳其也有較小的維吾爾人社團。



大赦國際中國部負責人潘恩呼籲所有這些接納新疆人的國家，必須採取措施，保護這些人免受中國大使館和中國特工的恐嚇。不要向中國遣返他們。