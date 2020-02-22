官媒新華社鼓勵說真話文章也遭刪

也許李文亮醫生不幸逝世後在中國引發的言論自由餘波尚在？新華社『半月談』發評論“讓人說真話，天塌不下來”，在微信群流傳，跟帖很多，不過壽命不長，幾小時後，就被封殺了。最近以來，都說微信封殺成癮，沒想到殺到頂級黨媒頭上了。

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新華社的評論之所以引發注意，有分析人士稱，這家頂級官媒，號稱黨的耳目喉舌，要做到真實發聲並不容易，所以鼓勵“讓人講真話，天塌不下來”比較稀罕，立馬引起驚嘆。這篇文章說的是武漢大學中南醫院教授張笑春2月3日，在微信朋友圈公開質疑用核酸檢測確診新冠肺炎的可靠性，建議用CT影像作為診斷主要依據。



新華社報道稱，“我們要為這位女醫生點一萬個贊，說真話，很多時候需要一種‘雖萬千人吾往矣’的信念，需要不迷信權威、只相信事實的品格，需要敢於大聲疾呼、為民請命的情懷”。



文章借題發揮：“只有講真話、聽實情、辦實事，疫情防控工作才能有效推進，人民群眾的生命健康和安全才能得到保障。欺上瞞下、粉飾太平，就一定會帶來無法挽回的重大損失！”



武漢疫情拖成一場世界性災難，確實跟言論不自由有重大關係，層層領導唯上，不敢說真話，最高的領導人自己承認1月7日部署對抗疫情，但又耽誤兩個星期後才作了一句批示。



讓許多中國人痛心的是，12月30號，醫生李文亮朋友圈發文，警告眾人當心，他說武漢出現了堪比SARS的嚴重不明肺炎，然而他被警方叫去“訓誡”，要其閉嘴。



李文亮不幸死後，輿情洶湧，許多人怒斥武漢疫情嚴重到這種地步明明是禁閉言路的惡果。怒潮捲起，審查員刪不及，出現了十幾個小時的言論自由，之後，社交網絡又開始狂刪。



這次刪到黨媒新華社頭上了。新華社“讓人講真話，天塌不下來”一文也能引起這麼多跟帖，可見中國人多麼需要言論自由。



結果新華社這篇文章“被投訴”，“內容未經授權”。網上有人評論：“新華社說了一句真話，天塌下來了”。



北京學者榮劍寫道：“新華社和光明日報今天不約而同地刊發了鼓勵講真話的文章，但頗具諷刺意味的是，新華社的文章已經被刪，光明日報的文章能存多久尚未可知。新華社和光明日報都是在中宣部領導下的官方媒體，掌握主旋律和政治正確，它們的真話都說不出來，那就更別提草民說真話。究竟是哪個部門害怕講真話或不讓人講真話？”



這裡提到的光明日報評論員文章題為“越是任務壓頂，越是要講真話聽真話”，評論針對的也是武漢疫情，有這樣一段文字：“當然，說真話不用拚死，拚死說真話是不正常的現象。但在通常情況下，下面講實情說真話，上面難免不舒服，即興反應一是給我抹黑，二是畏難叫苦，三是不敢擔當，四是瓦解鬥志。於是，大敵當前，魄力倍增，以‘揮淚斬馬謖’之名，讓說真話的人成了喂老虎的花刺子模信使，如此結果，誰還敢說真話？”