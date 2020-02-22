意大利新冠肺炎增至兩人死亡 孔特緊急開會應對疫情

意大利北部周六齣現第二宗新冠病毒死亡個案後，意大利總理孔特周六召開緊急會議，考慮採取新的措施應對新冠疫情。意大利北部確診新冠病毒感染者超過50人。

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法新社報道，據米蘭60多公里的科多尼奧，在出現第一例新冠病毒肺炎死亡個案後，已於周五開始關閉所有的學校，教堂，體育館等公共設施。北部兩個地區大約12個城鎮的5萬多居民被要求留在家中。



周末，擁有一萬5000人口的科多尼奧市如同一座“死城”。法新社記者在現場報道說，大周末，街上空無一人，只有駕車的人在尋找開門的超市。



最新一名死者是住在北部倫巴第地區的75歲女子，因新冠病毒引起的併發症死亡。第一宗死亡個案是一名78歲男子，住在鄰近的威尼托地區。而意大利北部感染新冠病毒人數也激增到50多人。



由於連串病例並非與疫情源頭有直接聯繫，意大利北部10多個城鎮的商務活動暫停。 意大利總理孔特召開周六緊急會議，表示正考慮採取非常規措施應對疫情。



法新社報道，據地區衛生部門官員卡萊拉（Gallera)表示，幾乎可以肯定這些確診感染者的感染源來自科多諾第一名被確診感染者，38歲的意大利男子。據當地媒體報道，他曾與一名從剛中國回來的意大利人吃過幾次飯。該人當時無病徵，目前已被隔離。38歲男子的妻子也被感染。



意大利的商業大城米蘭市長也下令關閉所有公共辦事處。數百曾與患者接觸的人已被隔離等候測試結果。意大利民防隊在威尼托一間已關閉的醫院外面設立帳幕，為醫護人員進行病毒檢測。