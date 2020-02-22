披露習近平家族斂財的彭博記者妻子親述彭博媚共內幕

極有可能成為美國民主黨總統候選人的彭博新聞社老闆邁克·彭博（Michael Bloomberg），在2012年為了向中共表忠，不但將披露中共領導人習近平家族斂財的旗下記者（Michael Forsythe）佛賽思撤職，甚至連他的妻子洪理達也不放過，要她簽署一份“封口協議”，儘管洪理達根本就不是彭博的僱員。

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洪理達19日在網媒Intercept撰文，將當年這宗事件的內幕和盤托出。文章指出，彭博新聞的生意，幾乎全靠中國大陸的市場，它的律師為了要洪理達閉嘴，使盡一切手段要她簽署一紙封嘴同意書，保證不會公開彭博新聞如何為了取悅中共，而封殺旗下記者一篇批評共產黨領導層的新聞。洪理達說，直至她聘僱了後來逃到俄羅斯的美國情報員斯諾頓的律師（何俊仁和文浩正）之後，彭博新聞才“下令它的狗腿子（hounds）停止威脅我”。



強迫僱員，尤其是女性僱員簽署閉口令的“保密協議”（Non-Disclosure Agreement 簡稱NDA），在彭博有份參加的民主黨黨內辯論中，備受另一位女性候選人沃倫攻擊。為了減少彭博新聞新聞公司這項極富歧視性的政策，華爾街日報22日報道，彭博已經下令公司“釋放”三名女僱員的NDA，但沒有披露她們的名字。報道又指，彭博保證假如一旦當選，他將會出售他在彭博的股權。



2012年6月當時洪理達在北京清華大學正在念博士學位，而她的丈夫有關習近平家族斂財的新聞在刊登出來之後，佛賽思即被一名宣稱是習近平親戚的女士親口警告他和他的家人，包括洪理達和兩個小孩（當時只6歲和8歲）在內，都有性命的危險。



洪理達在文章中指出，事件發生的數個月前，正借薄熙來事件在中國發酵，大家透過大陸的傳媒都知道薄的妻子毒死了英國商人伍海德（Neil Heywood），因此她當時感到特別害怕。她說她當年很想公開她的一家人被恐嚇，因為只有這樣她一家人的生命才可以得到保障，但彭博新聞卻要求她不要多說話，待彭博完成內部調查。



洪理達說，自從她和佛賽思在2002年結婚之後，她一直都對彭博新聞相當忠心，因為她不想連累她的丈夫失去工作。直至到2012年10月26日，她終於決定不吐不快，她在推特發文披露她和家人都遭到性命的恐嚇，只因為她的丈夫在彭博新聞踢爆習近平家族斂財。



她說，推文發出數個小時之後，彭博新聞一名經理打電話給她的丈夫說：“叫你妻子刪除她的推文。”但洪理達說她拒絕刪文，但也沒有再提及家人被恐嚇一事，原因是他們很想公司將他們調到香港，因此她不想再激怒彭博新聞。



到了2013年8月她和家人終於坐飛機離開北京，搬到香港一個暫時的居所，洪說：“我以為一年來的噩夢已經結束，但沒料到事情會更壞。”



她說她的丈夫當時為了一篇文章已經籌備了好幾個月，內容是有關中國當時最富有的商人王健林和中共高層官員家人之間的人脈關係，這些高層官員的家人也包括習近平家族。她說彭博一直都很支持她的丈夫對這篇文章資料搜查工作。2013年9月，彭博一名資深編輯考夫曼（Jonathan Kaufman）在一封電郵中說：“你（佛賽思）追查和解構當事人金錢交易的鍥而不捨態度讓我驚訝......簡直讓人大開眼界，很期望你能及早完成報道。”這封電郵，之前英國的金融時報曾經有所報道。



但誰料到彭博新聞卻在最後一刻封殺了這篇文章，而洪理達說，她的丈夫在當年11月也被彭博撤職。洪說，當時彭博新聞的總編輯溫克勒（Matt Winkler）有一段電話中講話被外泄，內容是“如果我們刊登這篇報道，我們肯定將被踢出中國”。



2013年11月12日，彭博新聞最大股東兼紐約市長的彭博本人，被問到他的公司是否因為恐怕得罪中國政府而自我審查。他說：“沒有人會認為我們不敢發表有事實根據而又符合公眾利益的新聞的。”然而，過了幾天之後，洪理達說，彭博在香港的律師團要脅威迫她，要她簽署一紙閉嘴同意書，否則公司將會在財政上毀滅她們一家人，包括要她們退還從北京搬到香港的搬遷費，要她的丈夫退還事前已經領取的薪水，要讓她們一家人傾家蕩產，而且還揚言要告上法庭。洪理達說，這是要求一個從不在彭博工作過的人，要簽署幫彭博保密的協議書。



洪理達說，直至到她找到何俊仁和文浩正為她的代表律師後，彭博才下令它的律師團停止騷擾洪理達和她的家人。

