武漢新冠肺炎治癒出院後還需隔離14天引發疑問

2月22日，武漢，一位女士在鐵絲網圍住的居民樓前打電話。

這是武漢當局發出的一則不太起眼的“最新通知”，布告時間2月22日。僅僅幾行字，但引起的疑問不小。

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這是武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部發出的第16號公告。專門針對新冠肺炎治癒出院後的人群而言。

通告說，“為保障新冠肺炎治癒出院患者及其家人的健康安全，經市新冠肺炎疫情防控指揮部研究決定，即日起，新冠肺炎治癒出院患者完成醫院治療後，應到指定場所統一實施為期14天免費的康復隔離和醫學觀察。觀察期滿，身體狀況符合條件的解除隔離。”

引起疑問的核心問題是，既然已治癒出院，就已不屬於確診甚或疑似之列，屬於健康人，為什麼還要繼續隔離14日，否則怎麼叫治癒？為什麼要有14天的隔離時間？如果是為了保險或謹慎起見，只需叮囑出院者少出門，多多留在自家就是，為什麼需要到指定場所隔離14日？

這是是武漢醫院的床位不夠，需要患者提前出院？還是對患者治癒的情況沒有徹底的把握，從網民的反應看，主要的疑問是武漢當局沒有一個明確說法，表述含混可疑。

有人質疑，這是否意味着之前武漢或者中國全境，發生過出院的病人再次發病的情況？這讓人感到可怕的是，要麼是出院的判斷有誤，要麼是康復的病人被再次感染。第一種情況表明我們到現在還不知道什麼叫康復；第二種情況更可怕，康復者沒有免疫力。

中國衛健委最新公布的數據顯示，中國全境確診76396，治癒21004，死亡2348人。當然湖北省是最大頭，確診人數63454，治癒13669，死亡2250。而湖北首府武漢累計確診45660，治癒7278，死亡1774。