港媒：林鄭呈交中央報告還想靠疫情政治翻本是“終極人血饅頭”

香港蘋果日報獨家爆料，該報獲得一份由特首辦撰寫、據悉已在月中向中央提交的抗疫工作報告，顯示林鄭把抗疫失敗的責任諉過於人，將罷工醫護打成“藉機鬧事的激進反修例分子”，又狀告建制派未有與她站在同一陣線，形容自己“四面受敵”。

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報告更明言現時是9月立法會選舉前“難得可扭轉形勢的契機”，希望借“有效處理疫情”贏取市民的認同和支持，為建制派創造“有利的氛圍”。民主派的公民黨立法會議員批評林鄭冀借疫情翻本，是終極“食人血饅頭”。



在此同時，香港另一媒體NOW電視新聞的政情分析節目《政情》亦指出，年初走馬上任香港中聯辦駱惠寧，最近才首次在中聯辦約見多個親共社團的領導層，在會上他也提到今年9月的立法會選情，駱惠寧據稱在會上表示，雖然選情嚴竣，但越是困難，建制派就更要團結，又指反對派想取得立法會過半數議席，奪取管治權，強調是不可能的事。



根據蘋果的報導，北京本月將前港澳辦主任張曉明降職後，據悉港府曾經在月中向中央提交抗疫工作的報告；·這份由特首辦撰寫的報告文本，報告以十多頁交代香港疫情形勢、港府的抗疫措施，以及重大事件的應對策略。



報告首段先把抗疫失效歸咎反修例而引起的“社會暴亂”，令巿民對政府的信心大幅下降，“反對派和激進網民採取反修例的抹黑、造謠、分化、激化內地和香港矛盾等等相同手段進一步攻擊特區政府的管治”，令抗疫工作“百上加斤”。



報告最後作出“政治分析”，直指現時政治形勢“不容樂觀”，除了指“反對派”利用疫情抨擊政府，更稱醫療界有“激進反修例分子藉機鬧事”，形容“什麼‘五大訴求’、’全面封關’ 等政治口號手段和反修例時同出一轍”，又指網上中傷、謠言及“快閃式”暴力破壞增加抗疫工作的挑戰。



林鄭又借報告向中央告建制派的狀，指建制派沒有與政府站在同一陣線“令人失望”，形容他們“以選舉理由加入批評政府行列”，又指個別建制派人士對她作人身攻擊，甚至稱行會成員的表現亦“強差人意”。林鄭形容自己正處於“四面受敵的困難時刻”。



報導指出，疫症開始以來，不少建制派都曾開腔批評林鄭，經民聯梁美芬曾批評政府反應遲鈍，又拒接納建制派意見；民建聯曾偏離政府立場，公開表示必須考慮封關；身兼行會成員的葉劉淑儀更曾批政府“價低者得”招標採購口罩是“愚蠢”，並在立法規管口罩價格問題上與政府隔空交鋒。



不過告狀過後，報告改以“選舉政治”角度分析，指政府希望借“有效處理疫情”贏取市民的認同和支持，為建制派創造“有利的氛圍”，並主動提出兩大問題“懇請”中央協助解決，包括容許數間口罩供應商向香港供貨，並為本地口罩生產商提供機器和原材料；以及容許港府與湖北及武漢政府商討安排滯留港人返港。



報告指如兩項問題獲得解決，既可挽回港府管治威信，亦可讓港人感受到一國兩制下“中央對港人的親切關懷”，形容是9月立法會選舉前“難得可扭轉形勢的契機”，又指港府會竭盡所能，“令疫情和選情都有望能轉危為機”。



蘋果日報形容林鄭呈交中央的文件，猶如將750萬港人的性命當作是一場選舉棋子。



香港NOW電視在22日播出的《政情》節目則指出，駱惠寧年初出任中聯辦主任後，一直到了最近國務院港澳辦人事大搬風，夏寶龍出掌主任、原主任張曉明被貶副主任後，才開始會見香港的左派團體，首個是由人大政協組成的友好協進會。



節目指出，會面前一天，駱惠寧向人大政協發信，指要以“同舟之情”，走過崎嶇疫情，七頁紙未提及林鄭月娥。綜合多場會面消息指，駱惠寧在會面中指，林鄭為疫情做了大量工作，呼籲大家應給予支持及鼓勵，又認為不應與澳門作比較，更指香港處理疫情比日本及新加坡都做得好。事實上，日本及新加坡確診個案數字都多過香港。



除了抗疫戰，還要打好選戰，建制派在區議會選舉受重挫，正為九月立法會選舉作部署。《政情》打聽，駱惠寧在會上形容，立法會選舉的選情嚴竣，呼籲越是困難，建制派就更要團結，又指反對派想取得立法會過半數議席，奪取管治權，強調是不可能的事。

