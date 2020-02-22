痛陳習近平過失的那些人 今安在

武漢疫情還在肆虐，然而一些敢於批評習近平過錯，請習近平趁早讓位的中國學者失蹤了。敢於見證武漢疫情的公民記者，敢於深入武漢醫院探訪真相的武漢市民消聲了。網上不少人為他們的安危擔憂，呼籲中國當局正當人命關天之際，不要窮追猛捕，讓敢言者消失，重蹈李文亮醫生事件覆轍。

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在自己的祖國被迫逃亡的憲法學者許志永，日前終於被警方在廣東抓捕了，法國世界報評論，中國在大疫壓頂人命關天之際，仍窮追猛捕，許志永是其中一個，怒批習近平無恥之尤的清華大學教授許章潤是另外一個。還有僅僅想了解武漢疫情真相告訴外界真實信息的公民記者陳秋實，至今下落不明。還有試圖查清楚武漢究竟有多少人死於病毒的武漢市民方斌，他究竟被關在了哪裡？



許志永曾被視為是“溫和的改良派”，曾與許志永一道為爭取公民權而奮鬥的旅美法律學者滕彪回憶，“即使面對不講法律的政權，他對當局仍然懷有最大的善意。尤其是在胡溫時代，參與很多很多維權的工作，甚至提出要做理性的、建設性的反對派，但是當局對這種善意，對這種漸進改良的聲音完全沒有任何回應，反而變本加厲，加大對民間打壓和控制，所以許志永有這樣一個思想轉變的過程，他越來越覺得這樣一個體制無可救藥了”。



許志永在逃亡路上，發表『勸退書』，勸告習近平趁早讓位。作者細數習近平執政後強化獨裁專制，暴力維穩，批評其沒有思想和不清楚治國方向，發明妄議罪，致使社會再無諫言和改良空間。他批評習近平在中美貿易戰、香港危機、武漢肺炎等重大事件上進退失據，連連失策，對於武漢疫情，未汲取2003年非典教訓，遲遲不批准公開真相，災禍來臨卻下令封城。滕彪說：“許志永是出於一個知識分子的良知，一個維權人士的責任而去這樣做的”。



清華大學教授許章潤2018年7月發表“我們當下的恐懼“，批評習近平廢除國家主席制倒行逆施，在國內製造恐怖氣候，後來被他所在的清華大學“下課”。但是，許章潤言許多人不敢言也，2月2日發出”憤怒的人民不再恐懼“，直指武漢首疫，舉國大疫，是一場人禍，痛陳中共最高領導人倒退結果，將三十年改革開放，“至此幾乎毀於一旦”，批統治者“無恥之尤”，“民心喪盡”，讓人民憤慨。許章潤現在處於被軟禁狀態。



人民真的不再恐懼嗎？滕彪認為，許章潤的勇氣令人佩服，對當局的批評很有道理。但說人民的恐懼已轉變為憤怒，可能太過於樂觀。因為中共全權控制，殘酷打壓，還是讓非常多的人陷入恐懼之中。另外，對言論的控制，加之洗腦越來越有效，許多人實際上處於被洗腦而無知的狀態。甚至還擁護當局的種種做法。



律師陳秋實，在大年三十從北京登上最後一列高速火車，抱着與危城武漢同在的決心，不弄清真相不回頭，哪怕自己不幸感染疫情，他說自己死都不怕，還怕什麼，他唯一的願望就是盡公民記者的職責，了解武漢疫情發生的真相，以及武漢人民抗疫的情景，通過自己的視頻把真實的信息傳遞出去。然而當局以他接觸過病患為名把他”隔離“了。



滕彪表示：“中共對這些少數敢說話的人採取種種辦法讓他們消聲，像陳秋實，名義上說他接觸了病人，要對他採取強制隔離，實際上是強迫失蹤，沒有人知道他被關在什麼地方。如果是被作為疑似病人隔離的話，他的通訊聯絡不應該受到任何限制。”



陳秋實已消失了半個多月，網上到處是尋找他的呼聲。武漢市民方斌最初的願望就是要探清楚武漢封城真相，他聽說許多人求醫無門，進了醫院也無法確診，無法入院，他冒着危險進入一家醫院，發現八具屍體。隨後警方找上門來，最後，被關在家裡無法出門的方斌呼籲“推翻暴政”，他終於被抓走了，至今下落不明。



武漢疫情如此嚴重，出現了許多敢於說真話的人，這場瘟疫最終會不會給中國帶來改變，在滕彪看來，“事態看起來超出當初的想象，越來越多的人對政府不滿，看清楚了這樣一個體制的的真面目，但中共 也在借這個機會加強對整個社會的控制，很多毛時代的做法又重新出現在全國範圍內，比如戴紅袖標的人 隨便抓人隨便打人，讓人感覺到文革又要重演。”



如果說這場疫情對整個中國社會有什麼大的轉變的話，大致有兩方面，滕彪對本台強調：“兩個相反的方面”，：“一方面有一部分人認清了中共的腐敗無能和殘酷，但是另一方面，中共借抗擊疫情，以此為借口， 來強化對社會的全面監控，打造一個更加無所不在地監控體系，一個完全意義上的警察國家。”

