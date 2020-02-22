G20財長會議衡量新冠疫情對全球經濟影響

20國集團各國財長和央行總裁周六在沙特利雅德召開為期兩天的會議，新冠疫情及對全球經濟可能造成的衝擊成為會議的核心議題。法新社報道，國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃警告：新冠疫情將對全球經濟產生影響。

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全球20個首要經濟體的財長同時也將就數碼時代全球課稅制度的確立建立達成共識。沙特是第一個主辦G20峰會的阿拉伯國家。



新冠病毒肺炎疫情蔓延之際，中國當局為了防堵疫情，封鎖一些城市，影響上千萬人，對全球經濟產生了重大的連鎖影響。



國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃表示，新冠肺炎疫情可能會造成V型反轉，中國的國內生產總值會先驟降，然後出現大幅反彈。不過隨着衝擊外溢，這一情況可能會對其他國家產生比較嚴重的後果。



格奧爾基耶娃周六表示，國際貨幣基金組織預測，中國2020年經濟增長率為5.6%，這個預期比一月份的預測下降0.4個百分點。全球經濟增長預計為3.2%，下降0.1個百分點。 她表示，如果中國落實已宣布的政策措施，中國經濟應可以在第二季度回到正常水平。從這個角度看，疫情對全球經濟的影響仍然是相對小且短暫的。



法國財長勒梅爾表示，避免全球經濟受到疫情衝擊的行動方案是會議的討論核心。全球經濟早已面臨增長放緩。他表示，全球經濟究竟會呈V型快速復蘇，還是L型持續放緩，是關鍵的問題。