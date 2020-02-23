中國官宣新增648確診病例  97死 累計2442死

中國國家衛健委今天2月23日公布新冠疫情最新統計報告顯示，新增648確診病例， 97死亡病例，累計2442人死亡，累計確診病例近77,000例。目前沒有官方之外的統計數據。

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中國國家衛健委網站公布的最新疫情是截止22日24點的統計報告。在新增97個死亡病例中，湖北佔96例。累計總死亡2442例。這些死亡病例絕大部分發生在武漢。



中國國家衛健委今天公布的97個新增死亡病例，比昨天公布的109例少12例。而昨天公布的新增死亡病例，又比前天的118例，少了9例。



官方今天公布的新增確感染診病例為648例，多於昨天公布的397例。法新社說，由於中國當局反覆改變計數方法，使中國公布的感染和死亡統計有些混亂。



武漢去年12月爆發疫情後，今年1月23日開始封城，1100萬武漢居民與外界隔離。武漢醫療資源嚴重不足，無法應對，醫院爆滿，大批絕望恐懼的感染者，冒着寒冷，在醫院之間奔波，苦等床位，許多人被要求回家隔離，出現全家感染滅門的悲劇。也有數千醫護人員被感染，據中華流行病學雜誌透露，2月11日全國報告3019名醫務人員感染了新冠病毒，其中5人殉職。



那麼，新冠病毒到底害死多少人？目前外界只能看到中國官方2月23日公布的2442個累計死亡病例。然而，在火/雷神山醫院建成之前的2月初，英國帝國理工醫學院曾公布帶有數學模式的調查評估：武漢每天新增感染病例約兩萬，死亡率為18%。



武漢全部殯儀館晝夜開工，多省殯儀志願者前去馳援，裹屍袋嚴重不足，一個袋子裝三個孩子的視頻等跡象表明，湖北和武漢的真正死亡數字應該比官方承認的多很多。



去年12月在武漢爆發的新冠狀病毒肺炎目前已擴散到近30個國家和地區，在歐洲和中東出現的新疫區引發擔憂。

