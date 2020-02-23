意大利新冠疫情惡化 感染病例急升 增至3人死亡

意大利新冠病毒疫情周末急劇惡化，意大利周日宣布，一名患有癌症的年長女性因感染新冠肺炎不治，成為意大利境內第3起死 亡病例。意大利短時間內又新增數十宗新冠病毒肺炎確診個案，總人數增至149人。意大利成為亞洲以外疫情最嚴重的國家。奧地利拒絕一列火車由意大利入境懷疑有乘客感染新型冠狀病毒。

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法新社報道，第3名死者是一位年長婦女，生前在倫巴底大區（Lombardy）克里馬市（Crema）的醫院接受治療。倫巴底大區已有許多新冠病毒肺炎確診病例。這名婦女經檢驗感染新冠病毒。前兩宗死亡個案在48小時內出現，死者都是年長的人，都是在北部地區居住。



意大利民防部門負責人波萊利（Angelo Borrelli）在周日的記者會上表示，包括三名死者在內，意大利已有152人感染新冠病毒。在大都市米蘭附近的倫巴第大區，就有110名新冠病毒肺炎確診個案。



為了防堵疫情擴散，意大利政府周六下令封鎖境內11座城鎮，包含倫巴第大區的10座城鎮，以及威尼託大區（Veneto）的1座城鎮，封城措施可能持續數周，有超過5萬人居住在以上城鎮。威尼托政府宣布，禁止一切集會，取消威尼斯一年一度的大型嘉年華會，威尼托的博物館，學校及公共場所全部關閉。



意大利政府並通過緊急命令，在疫情爆發地區，除特殊情況獲批准外，現階段不允許進入或離開。當地的民眾活動須暫時取消。 嚴峻的新冠疫情也殃及到意大利體壇賽事，意大利足球甲級聯賽周日有4場賽事延期，國際米蘭隊下周的歐霸賽事也充滿變數。



奧地利周日拒絕一列火車由意大利入境，懷疑車內兩名乘客可能感染新型冠狀病毒。 奧地利傳媒引述保安消息人士報道，火車在意大利的邊境關卡等候，車廂內有兩名乘客發燒，懷疑感染冠狀病毒。奧地利警方，內政部和有關火車的營運公司都沒有評論有關報道。奧地利目前沒有確診病例。