武漢爆發的新冠病毒疫情正在禍害世界。在新一波疫情蔓延中，疫情形勢最緊張的是伊朗、韓國、意大利。伊朗死亡達致八例，周邊國家宣布關閉對伊邊界；韓國確診人數暴增，宣布進入全國進入最高警戒狀態；意大利確診破百，死亡三例，北方十幾座小城封鎖。本應周二閉幕的威尼斯狂歡節周日剎車。

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在與意大利緊鄰的法國，雖然截至目前僅僅確診幾例，一例死亡，是一位從武漢來法探親的老人，且大部分確診病人已經出院，但法國衛生部長周日表示，法國出現新感染病例的可能性大大增加。美國目前確診人數35例，美國疾控中心周六警告，確診病例預計將會增加，未來可能會發生社區感染。幾天來因鑽石公主號郵輪感染事件一直緊張的日本，周日未見報告增加新的病例。



伊朗遭列國封鎖邊界



伊朗在中國新冠疫情肆虐的時候似乎還是一塊凈土，幾日來，疫情驟然嚴重起來。伊朗周邊的以色列疫情雖然遠沒有那麼嚴重，但也陷入了恐慌。



伊朗周三宣布出現第一起死亡病例後，星期天，伊朗成為中國之外死於新冠病毒人數最多的國家，已達八例。確診病例累計43例。伊朗衛生部長宣布，凡是感染新冠疫情者，統統免費治療，並宣布每座城市騰出一座醫院專門接待新冠病毒感染者以及排查所有疑似患者。德黑蘭截至周日累計確診15例，該市市長宣布，如果感染人數繼續上升，伊朗將進入封城狀態。儘管伊朗疫情蔓延嚴重，但仍按計畫在星期天完成了立法選舉。



伊朗疫情嚴重蔓延這一情形導致伊朗鄰國紛紛下令關閉邊界，並宣布禁止來自伊朗的遊客入境。伊拉克最早宣布禁止來自伊朗的遊客入境，星期天，約旦宣布禁止所有來自中國、韓國、伊朗的非約旦國人入境。但禁令補充，如果三國遊客非直接來自三國，仍允許進入約旦。阿富汗宣布暫時禁止所有從空中或陸地前往或來自伊朗的遊客；巴基斯坦也宣布關閉與伊朗的邊界。在中東地區，除伊朗外，阿拉伯酋長國出現11例確診，以色列1例確診，黎巴嫩1例確診，埃及1例確診，截至目前，只有伊朗出現了死亡病例。



意大利一號病人之謎



意大利的情形在歐洲最為嚴重，僅僅48小時，死於新冠疫情的增加到3例。意大利目前確診人數增至132例，為圍堵疫情，意大利政府周六深夜下令，北方11座城市的52000居民全被置於隔離狀態，除非特別允許，一概不許出入。



意大利最主要的病竈位於距離米蘭60公里的倫巴第地區的Codogno市，人口15000人。根據當地醫療機構，倫巴第一號病人是一位現年38歲的男子，企業管理人員，在當地一家美國跨國企業工作，他如何染病至今仍然是個謎。意大利衛生部長宣布，目前排除了他可能被一月份從中國返回的朋友傳染的因素，因為衛生機構未從這位朋友體內測出抗體。這位確診患者身體健壯，參加過許多次馬拉松比賽，2月份以來，無意中傳染了懷孕8月的妻子，以及一位與他一起踢球的朋友，三位常在一處酒吧喝酒的夥伴。星期三至星期六住院期間，幾位給他治療的醫護人員和Codogno醫院的幾位病人也被其感染。



韓國進入緊急狀態』



韓國在短短兩日之內，確診人數暴增，大邱成了疫區，總部位於該市的一家基督教組織的百多位信徒集體感染，全國幾乎淪陷。星期日，韓國總統文在寅啟動最高預警，宣布韓國進入緊急狀態。



中國鄰國韓國確診人數48小時暴增至602例，如果除去日本海停留的鑽石公主號上發現的感染病例，韓國已成中國之外確診病例人數最多的國家。星期天，韓國宣布新增死亡3例，累計死亡病例5例。韓國總統文在寅下令全國進入最高警戒狀態。



中國與韓國的緊鄰是朝鮮，朝鮮在得知中國爆發疫情後，第一時間關閉了與中國的邊界。目前所知，朝鮮暫時沒有出現新冠病毒疫情。專家們分享，朝鮮的衛生體制難以應對這種突發的疫情襲擊。



新冠病毒目前在全球造成2400多人死亡，但在中國大陸以外，死亡病例只有24例。在中國以外，已統計的確診人數為1500餘人，在中國大陸，則超過了77000人。

