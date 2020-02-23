李克強小組長靠邊站 習近平擔心北京失陷 ？

好像要補償貽誤時機的缺失，最近，接連就疫情防控專門開會成為中共中央常態。2月23日，習近平主持召開據稱史上規模最大的視頻會議，他的講話有兩點引人注意，一點是關於他“親自指揮”的老生常談，但習近平不斷重申而且越講越細令人驚異；另一點是習近平特意強調北京防疫的重要，似乎有一種緊迫感。

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日前黨刊『求是』公布習近平在2月3日中共常委會有一段講話，特意強調他早於1月7日，就主持政治局常委會部署疫情防控，1月20日，專門就疫情防控作出指示，“我時刻關注着疫情防控工作，每天都作出口頭指示和批示”。

不知道為什麼，習近平2月23日“在統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議上的講話”中幾乎原封不動地重複了上述內容。據說這次視頻會議擴大到縣團級以上幹部，共17萬人聽取。也許習近平的意思是想讓更多的中共幹部知道是他在親自領導抗疫？難道『求是』之前的發布還嫌不夠？唯一稍有區別的是，習近平列舉指揮功勞的時候略略作了更新，把最新召開的會議全加入了進去，把3次政治局常委會，一次政治局會議，全國依法治國大會，中央網絡安全和信息化委員會，中央全面深化改革委員會，中央外事工作會等會議，一一加入了進去。

也許習近平的用心是想告訴大家，他確確實實是在親自指揮，親自部署疫情防控，而且“日理萬機”。但是作為一個全權在握的中共領導人，需要反覆這樣說明自己的工作，頗令人費解。

有人分析，習近平明顯是在攬功，本來成立了一個中央對抗疫情領導小組，由李克強擔任組長，指揮全國應對疫情，但習近平的講話如此仔細地把他如何如何領導抗疫全部羅列出來，等於李克強這個小組長完全被架空了。李克強名義上是在主持這次大會，實際上是靠邊站了。香港時事評論員劉銳紹則對蘋果日報分析，這一高層會議表明習近平正在主導疫情防控，同時也表明李克強領導的疫情小組被“廢了功夫”，他認為有許多跡象表明中共高層在應對疫情工作上出現分歧，例如李希望因應疫情打亂經濟部署工作而希望延期全國兩會，“但習卻要推動加快復工復產，這會否導致另一波疫情爆發？屆時身為疫情小組組長的李，他的工作究竟是功還是過？”

不過，23日的會議還透露出一個重大信息，就是習近平在繼續強調“武漢勝則湖北勝，湖北勝則全國勝”之後，立馬就把“保衛北京”的問題放在了極其重要的位置。

他是這樣說的：“全力做好北京疫情防控工作。首都安全穩定直接關係黨和國家工作大局。要堅決抓好外防輸入、內防擴散兩大環節，盡最大可能切斷傳染源，盡最大可能控制疫情波及範圍。要守住入京通道第一道防線……。”

最近網絡傳言北京失守，似乎難以令人相信，從官方公布的數字來看，情況似乎沒有嚴重到那種地步。但是，關於北京的許多消息也絕不是空穴來風。