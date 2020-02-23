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新冠病毒/韓國

新冠病毒 大邱會成韓國的“武漢”？

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韓國新冠病毒疫情中心大邱 攝於2020年2月21日 Epidémie de coronavirus en Corée du Sud: dans le centre-ville de Daegu, les rues sont quasi désertes, le 21 févier 2020.
韓國新冠病毒疫情中心大邱 攝於2020年2月21日 Epidémie de coronavirus en Corée du Sud: dans le centre-ville de Daegu, les rues sont quasi désertes, le 21 févier 2020. © REUTERS/Kim Hong-Ji 路透社
作者： 尼古拉

新型冠狀病毒在亞洲有蔓延趨勢，大邱是否會成為韓國的“武漢”成為關注焦點。本台法廣RFI法語特派記者在當地做現場報導。

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Deux personnes se désinfectent devant l'église de Jésus Shincheonji à Daegu, dans le sud-est de la Corée du Sud, le 21 février 2020
Deux personnes se désinfectent devant l'église de Jésus Shincheonji à Daegu, dans le sud-est de la Corée du Sud, le 21 février 2020 © AFP 法新社

據本台法廣RFI特派法語記者巴黎時間今天2020年2月23號星期日早上發自韓國大邱（Daegu）的最新報導，新型冠狀病毒在亞洲有蔓延的勢頭，韓國目前是全球疫情嚴重程度第三的國家，昨天周六的確診人數翻了一翻，患者總數已超五百，另有至少4人病亡。韓國目前的確診患者大部分是在第四大城市：大邱。

請聽本台法廣RFI法語特派記者發自現場的見聞：

 

Nicolas 20200223 Desk 1 jour Coronavirus Corée Enr C13 Daegu envoyé spécial RFI français LAGARDE

“大邱是否會成為新的武漢？目前，行駛在市內主幹道上的車輛依然絡繹不絕。但大多數的商店已關門。當地發現大量確診病例的教堂街區的行人道上，周六下午從未見過如此空蕩的場景。有跡象顯示，隨着統計的攀升，擔憂也增大了。許多櫥窗上貼着告示[由於疫情店鋪關門]，或者[由於缺乏員工，餐廳停業]。大邱市長今天周日通報，當地又有近百個新病例，至此，全市已有247人確診為新冠病毒患者。大邱與其周邊城市如今已被定為“特別療區”，以享有國家支持。市政府敦促民眾呆在家中，外出時要戴口罩。養老院尤其受到密切關注。明天2月24日周一，韓國第四大城市有1300所學校不開課。

 

本台法廣RFI法語特派記者在文字稿件中還補充說，韓國總統文在寅已於數小時前宣布，把新型冠狀病毒疫情的預警提升至最高級別。

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Le personnel sanitaire désinfecte les abords d'une église de la ville de Daegu, en Corée du Sud, où des cas d'infection du nouveau coronavirus ont été enregistrés, le 19 février 2020
Le personnel sanitaire désinfecte les abords d'une église de la ville de Daegu, en Corée du Sud, où des cas d'infection du nouveau coronavirus ont été enregistrés, le 19 février 2020 © YONHAP/AFP 法新社

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