新冠病毒 大邱會成韓國的“武漢”？

新型冠狀病毒在亞洲有蔓延趨勢，大邱是否會成為韓國的“武漢”成為關注焦點。本台法廣RFI法語特派記者在當地做現場報導。

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Deux personnes se désinfectent devant l'église de Jésus Shincheonji à Daegu, dans le sud-est de la Corée du Sud, le 21 février 2020 © AFP 法新社

據本台法廣RFI特派法語記者巴黎時間今天2020年2月23號星期日早上發自韓國大邱（Daegu）的最新報導，新型冠狀病毒在亞洲有蔓延的勢頭，韓國目前是全球疫情嚴重程度第三的國家，昨天周六的確診人數翻了一翻，患者總數已超五百，另有至少4人病亡。韓國目前的確診患者大部分是在第四大城市：大邱。

請聽本台法廣RFI法語特派記者發自現場的見聞：

Nicolas 20200223 Desk 1 jour Coronavirus Corée Enr C13 Daegu envoyé spécial RFI français LAGARDE

“大邱是否會成為新的武漢？目前，行駛在市內主幹道上的車輛依然絡繹不絕。但大多數的商店已關門。當地發現大量確診病例的教堂街區的行人道上，周六下午從未見過如此空蕩的場景。有跡象顯示，隨着統計的攀升，擔憂也增大了。許多櫥窗上貼着告示[由於疫情店鋪關門]，或者[由於缺乏員工，餐廳停業]。大邱市長今天周日通報，當地又有近百個新病例，至此，全市已有247人確診為新冠病毒患者。大邱與其周邊城市如今已被定為“特別療區”，以享有國家支持。市政府敦促民眾呆在家中，外出時要戴口罩。養老院尤其受到密切關注。明天2月24日周一，韓國第四大城市有1300所學校不開課。

本台法廣RFI法語特派記者在文字稿件中還補充說，韓國總統文在寅已於數小時前宣布，把新型冠狀病毒疫情的預警提升至最高級別。

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