當心新冠病毒反常的傳染方式

世界衛生組織對新冠病毒在中國以外快速蔓延十分擔心，最擔心的是出現的一些無中國旅遊史或沒有接觸確診病患者的感染情形。“不僅僅感染是數字在增加，同時傳播的方式也各種各樣”。各種奇怪的新冠病毒癥狀對預防病毒傳染提出了嚴峻的挑戰。

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女子無癥狀傳染家人



鄭州大學人民醫院王梅雲醫生與同事21日子『美國醫學會期刊』發表的論文指出，湖北省武漢一名20歲女子1月10日前往距離武漢675公里的河南省安陽探親，將新冠病毒傳染給5名親人，自己卻毫無癥狀。醫生們將其隔離進行冠狀病毒檢測，最初呈陰性，後來再驗時卻呈現出陽性反應。而且，截至二月11日，這名女子仍然沒有出現任何癥狀，胸部電腦斷層掃描結果正常，沒有發燒，也不咳嗽，也沒有腸胃、喉嚨痛等呼吸道癥狀。這似乎提供了病毒能在帶原者毫無癥狀情況下傳染他人的新證據。



中國國家醫療專家組成員、北京地壇 醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺表示，一部分新冠病毒患者沒有肺炎表現，仍然具有傳染性。



治癒數日後複查呈陽性反應



四川省衛健委21日證實，成都望江錦園小區一名新冠病毒感染者治癒後，回家隔離點第10日，也就是19號複查時呈現陽性反應。



武漢醫療救治組組長、華中科技大學同濟醫院呼吸與危重症醫學科主任趙建平表示，對於患者出院的判斷要慎重。他指出，有病人好轉出院，兩次核酸檢測呈陰性，但數天後又開始發燒，在做核酸檢測又呈陽性，所以出院病例也要居家隔離14天。



武漢當局22日發出通知，要求新冠病毒治癒者出院後再定點隔離14日，可能是出於以上考慮？



根據中國媒體報道，在湖南常德，山東莒南都出現過出院幾日後複查查處陽性的情形。



早期新冠肺炎病毒



中央社報道，台灣中央流行疫情指揮中心日前宣布，台灣北部一位60多歲夫人確診新冠肺炎。2年內無出國史，發病29天才確診。雖然這位婦人1月6日曾與從中國杭州返回台灣的女兒同學接觸碰面，但因接觸時間與發病時間過長，研判可能性較低。



台灣專家分析，這一病例個案體內病毒屬於相當早期的新冠肺炎病毒，與後面日本、韓國感染的新冠肺炎病毒不太一樣，從病毒學角度看，代表該病毒已在患者體內存在很久。醫生坦言，此例個案的感染源成謎，但這位婦人的外孫女21日確診，然而兩人過去僅2月12日到醫院探病時接觸過5分鐘。但醫生分析，5分鐘被感染的可能性是存在的，因為婦人癥狀嚴重，外孫女可能要靠得很近才能對話，比醫護人員和病人間的距離更近。



30天甚至更長時間才被確診



河南信陽近日通報兩例特殊病例，其中1人在返鄉34天後才被確診，另一人則疑似與感染源接觸長達94天後才確診。

