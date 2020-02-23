醫生之死可悲 當局撒謊可鄙

2月23日凌晨又傳出武漢一位醫生不幸感染新冠病毒逝世的消息，女醫生名叫夏思思，芳年29，殀於瘟疫，比2月6日逝世的李文亮醫生還年輕5歲，身後留下兩歲幼女。生前友好哀嘆，網絡一片唏噓。

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哀悼之際，網民從報道中發現，夏思思醫生負責的一位病人1月14日確診為新冠肺炎。為什麼這句話特別引起網民的憤怒，因為在武漢衛健委的官方通報中，1月14日不存在任何確診病例。



網上貼出這兩段文字的比較，一邊是『長江日報』有關夏醫生逝世的報道：“1月14日，夏思思負責的一位病人確診為新冠肺炎；19日，夏思思突感乏力伴發熱，隨即收治於協和江北醫院；2月7日病情惡化；2月23日清晨6時30分，夏思思經救治無效在武漢大學中南醫院不幸去世”。



另一邊是武漢衛健委關於新冠狀病毒感染 肺炎情況與1月15日發出的通報：



通報稱：“2020年1月14日0-24時，我市無新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例，無治癒出院病例，無新增死亡病例報告。截至目前，我市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，已治癒出院7例，在治重症6例，死亡1例，其餘患者病情穩定……”



這是一個非常具體的當局隱瞞疫情慾蓋彌彰的例子，有網民質問，“武漢衛健委有必要隱瞞嗎，到底是武漢衛健委要隱瞞數字，還是湖北省委，還是上頭？”。



另外有網民批評：“夏醫生死了，可悲，當局撒謊，可鄙!”

