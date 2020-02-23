韓國將新型肺炎疫情上調至最高級別 伊朗設國家總部專責應對新型肺炎疫情

韓國將新型肺炎疫情預警上調至最高級別“嚴重”，這是11年前H1N1流感後再發布最高級別傳染病預警。伊朗新型冠狀病毒疫情嚴重。伊朗總統魯哈尼周日下令成立國家總部專責應對疫情。

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韓國總統文在寅周日主持疫情應對會議時表示，接下來幾天是重要關頭。在大邱新天地教會教徒集體感染後，情況截然不同，將級別提升至總理主管的“中央災難安全對策本部”，進一步強化中央與地方合作體系。



韓國累計確診602人，死亡升至6人，在大邱新天地教會受感染人數超過320人。另外，廣尚北道清道郡大南醫院出現交叉感染，估計超過100人染病。

另外伊朗總統魯哈尼責成衛生部設立國家總部，動用衛生部的人力物力資源遏止新型肺炎。伊朗在上周三宣布確診首宗病例後，個案快速上升，至少43人確診受感染，其中8人死亡。伊朗成為是中國以外最多人死於新型肺炎的國家。伊朗中部庫姆市是疫情源頭，病毒向其他城市擴散。首都德黑蘭關閉所有酒吧和其他人群聚集的地方，並且每日清潔地鐵和巴士的車廂。全國所有電影院和藝術中心都暫時關閉。

鑒於伊朗的疫情嚴重，鄰國亞美尼亞關閉與伊朗接壤的邊境並暫停住返伊朗的航空交通。

