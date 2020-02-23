CDC、NIH警告：新冠病毒或將進入在美國社區傳播階段

美國疾病預防及控制中心（CDC）宣布，現在美國有35人在新冠病毒檢驗中呈陽性反應，其中21人是通過撤僑行動回到美國的，另外14宗是美國本土發現的病例。CDC警告，病例將會繼續增加，未來可能會發生社區感染。

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據CNN、《紐約時報》及《華盛頓郵報》報道，CDC免疫及呼吸疾病主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）21日告訴媒體，CDC正在追蹤從海外撤僑行動中導致的病例。她說：“我們還沒有在美國看到新冠病毒出現社區傳播的情形，但這種情況最終很有可能會發生。”她還說：“我們的目標是繼續減緩病毒進入美國的速度，從而贏得更多時間，做好準備以應對更多的病例以及可能持續的傳播”，她還警告說：“美國有朝一日可能會像中國一樣，讓學校停課、企業停工以控制疫情傳播。”

梅森尼爾表示：CDC目前正在與供應鏈合作夥伴合作，已確定需要哪些醫療用品。

美國國家過敏和傳染病研究所（NIH）所長福西（Anthony Fauci）22日表示，他認為美國顯然處於冠狀病毒成為流行病的邊緣。福西在接受CNN採訪時說：“我們的命運將取決於中國以外與旅行有關國家的能力。現在，他們持續發生新冠病毒人與人之間傳播現象。”

福西說：目前對美國的風險仍然非常低，但這情形可能“迅速改變”。