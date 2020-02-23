IMF前副總裁朱民推算兩個月的疫情中國損失1.3萬億人民幣

國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民22日在網上論壇指出，在致命的新病毒疫情下，中國今年首兩個月的經濟損失可能高達1.3萬億元人民幣（約1850億美元），主要是因為消費意欲大減以及旅遊業疲弱。

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自2011年至2016年出任IMF副總裁的朱民在清華大學金融學院贊助的“五道口在線大講堂”說，在今年1月和2月光是旅遊業，相對與去年同期，就已經損失9000億元人民幣，而飲食的消費就很可能下跌4200億元人民幣。



目前是北京清華大學國家金融研究院院長的朱民說，不過網上消費，尤其是教育和娛樂服務方面，或許可以抵消少許經濟的損失。



基於中國統計局的數字，朱民推算的經濟損失，大約是2019年中國全年零售總額的3.3%。



朱民說：“第一季的消費下跌，相等於3到4個百分點的經濟增長。我們需要一個強勁的反彈，大概需要10倍的努力。”



內部消費是中國經濟的支柱，相當於去年增長的60%，但由於冠狀病毒距離受控仍有一段時間，很多地方政府仍不願意重開戲院和餐廳。



朱民的推算，仍未包括汽車的銷售量。根據中國客運汽車協會的數據，今年1月，汽車銷量下跌了20.5%，是15年來最大的跌幅。



而2月份首兩個星期的汽車銷量，與去年同期相比，更下跌了92%，主要是因為大部分的汽車展覽室都關了門。該協會估算，以全年來說，冠狀病毒可能導致中國損失100萬輛汽車的銷售量，即大約是全年總數得5%。



為了減低經濟承受的打擊，北京已經要求地方政府設法刺激汽車銷量，包括放寬若乾地區的車牌限額。這些地區之前為了環保而限制汽車的數目。



商務部市場運行司副司長王斌21日表示，從時段上看，新冠肺炎疫情對一季度消費影響最大，預計二季度消費市場仍將處於恢復期，下半年進一步好轉，受疫情影響的部分補償性消費進一步釋放。



南華早報則引述法國銀行Natixis的經濟師的推測，中國首季的GDP增長將是2.5至4%，視乎疫情有多快受到控制，以及政府刺激經濟計畫的效能。

