中國全能神教公布2019受迫害報告 信徒6132被抓 1355遭判 致死19

中國全能神教今天公布中國官方2019年迫害鎮壓該教會年度報告，指控中國官方持續對全能神教會實施嚴酷而非人的迫害。該教會有6132信徒被抓捕，其中1355人遭判刑。該教會指控有19人遭迫害致死。

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據該教會年度報告稱，報告基於對多達3萬起中國全能神教會天主教信徒受中國當局迫害的案例，以及中國官方鎮壓宗教的正式文件的調查，對中國當局打擊宗教自由，迫害人權提供堅實可信的事實證詞。

據該報告說，中國全能神教會是天主教新一分支，創立於1991年。自該教會成立之日，就遭受中國當局持續嚴厲鎮壓打擊。至2019年，全能神教會至少有32805信徒因此信仰，以及並因參加該教會的佈道和集會而受直接迫害。在他們中間，有6132信徒被逮捕，其中3824人遭受不同程度的酷刑，有19人據指遭迫害致死。

該報告指控說，由於中國當局鎮壓包括天主教，全能神教在內的宗教自由，雖有官方正式文件，但多以秘密形式處置，因而上述對中國官方鎮壓天主教，全能神教的數據，很可能仍然是嚴峻事實冰山一角。

據全能神教會指控，至少有1355信徒被判刑。中國官方對全能神教會信徒的司法打壓愈加趨於嚴重，此數據是2018年的兩倍，而且，多數判決的刑罰，從早前的兩到三年的監禁，加重到12年監禁。

據寒冬報道指證，17至78歲，山東23名全能神教會基督徒因信仰遭集體重判。2019年，23名全能神教會成員被山東省淄博市人民法院集體判以重刑。全能神教會是中國受迫害最嚴重的宗教團體，因其發展較快，於1995年被中共列為“邪教”鎮壓。

法庭因這23名基督徒參與全能神教會視頻製作而指控其“利用邪教組織破壞法律實施罪”。全能神教會的電影、音樂劇、合唱等藝術節目在國際間頻頻獲獎，被認為有相當的藝術價值。

23歲的尹雪和28歲的陳婷婷將在監牢中渡過漫長的8年，另一位41歲的基督徒將在監牢中渡過7年。

該報道說，3名17歲的基督徒分別被判有期徒刑1年零6個月至2年，罰款5000至7000元人民幣。另有2位七旬基督徒均被判有期徒刑3年，一位被罰8000元，另一位被罰1萬元。

其餘基督徒獲判有期徒刑1年零6個月至4年不等，罰款5000至1.2萬元不等。

該報道指控，警方在實施抓捕之前往往採用長期跟蹤的手法，被判8年的陳婷婷已被跟蹤半年之久。

報道稱，與往年相比，2019年全能神教會判刑人數與平均判刑時間都急劇增加。據《全能神教會遭受中共政府鎮壓迫害的2019年年度報告》顯示，2019年判刑人數達1355人，較2018年的判刑人數633人增加了114%。其中481人被判刑3年或3年以上，64人被判刑7年或7年以上，12人被重判10至12年。中共在全國範圍展開針對全能神教會的打擊行動，僅山東省就有1438人遭抓捕，168人被判刑。